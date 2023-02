DT mantiene módulo pero mueve fichas: titular de Colombia vs Paraguay

La Selección Colombia ya tiene lista su apuesta para la segunda jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub-20.

El DT Héctor Cárdenas mantiene su idea de atacar con tres interiores y un hombre fijo en punta pero mueve sus fichas.



No hay modificaciones en la defensa y se mantiene el arquero Marquines a pesar del error contra Uruguay, pero en el medio hay una ausencia destacada: Castilla le da paso a Jhohan Torres para acompañar a Puerta.



En el ataque no regresa Luna y la segunda línea de volantes recupera a Monsalve junto a Castillo Manyoma y Cortés. El hombre en punta cambia y ya no s Caraballo sino Jorge Cabezas Hurtado.



Así juega Colombia contra Paraguay: