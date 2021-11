Cantillo y Valoyes, a la guerra: revolución en el segundo tiempo

Colombia tuvo un partido enredado a lolargo de los 90 minutos. De entrada, Rueda mostró la intención de ir al ataque. Sin embargo, el primer tiempo mostró una cara compleja, donde la tricolor, pese a tener a James como eje central y en campo libre, no encontraba más alternativas para tocar la puerta rival, agregándole el papel de Luis Díaz. La zona de volantes de primera línea poco pudo aportar.



Los ataques quedaron rezagados para la banda del extremo del Porto, donde fue incisivo, pero, no tuvo suerte en ese toque final de resolución de acciones.



Para el segundo tiempo, Rueda decidió mover todo el tablero. Pasó de un 4-4-2 a un 4-2-3-1 dándole ingreso a Victor Cantillo y Diego Valoyes, jugadores sorpresa en la convocatoria de Rueda, esperando a saber si tendrían o no acción. Los cambios sirvieron, la cara de Colombia en cuestión de generación cambió, pues el medio campo encontró alternativas y generó opciones. Esta vez, la puntería y toma de decisiones no fue la mejor.



Arrancando con el volante de Corinthians, se ubicó entre los centrales cuando tocaba salir jugando, tratando de abrir la cancha con Moreno o Cuadrado, siempre con la pelota al piso, ganando en salida. Incluso en el posicionamiento, se vio el cambio de chip, pues el volante en función de ataque llegó a la esfera central, poniendo a jugar a Valoyes y Díaz, además de conectarse de gran manera con James Rodríguez.



Su ubicación se dio en todo el segundo sector de la cancha, aportando un total de 47 pases realizados, con un porcentaje del 91% en la precisión. No solo en ese sector aportó para llevar la pelota, sino también para cortar el juego rival.



Pese a que Diego Valoyes se le vio tímido, mostró su calidad y el por qué fue llamado a la tricolor. Pasó a ser socio de Cuadrado por la banda, donde se ve la falta de entendimiento por los pocos ciclos de entrenamiento, pero, con un buen prospecto.



Tuvo un total de 13 pases, de los cuales completó 11 con un 85 de precisión, además de 29 toques de la pelota ¿lo cuestionable? La jugada que tuvo para definir, cosas para trabajar en la integración de Valoyes al circuito de la Selección Colombia.