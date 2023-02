¿De dónde saliste Cabezas Hurtado? Se destapó figura de Colombia, 1x1

La Selección Colombia encontró contra Paraguay al número 9 que buscó desesperadamente todo el Sudamericano Sub-20. El nombre de Cabezas Hurtado emergió como solución y gran figura en una victoria 3-0 clara y sin mancha, que acomoda al equipo nacional entre los dueños parciales de uno de los cuatro cupos al Mundial de Indonesia. Así fue la exhibición:

Luis Marquines- 6

Lo probaron de afuera y respondió... ¡y no dio rebote! Lección aprendida para el arquero titular, que tuvo trabajo en el primer tiempo y se alivió en el segundo. La única vez que no llegó lo salvó el travesaño.



Edier Ocampo-6

​Desborde y sacrificio en el regreso, otro buen partido del lateral con proyección de selección mayor. EL único lunar, la amarilla que recibió y que lo saca del duelo contra Ecuador.



Fernando Álvarez-6

Seguro en los duelos, firme en su zona y hasta le dio para ayudar en la salida y recuperar la pelota del segundo gol.

​

Kevin Mantilla-6

Otro con perfil interesante para Néstor Lorenzo, hábil e inteligente para salir de problemas y preciso en cada cruce, en cada aproximación del rival



Andrés Salazar-6

​Tuvo mucho trabajo en el primer tiempo al tratar de tapar su zona y lo hizo bien: una única vez que se le escapó un rival y se estrelló la pelota en el travesaño

​

Jhojhan Torres-6

Un partido sin lunares, eficiente en el apoyo en la marca pero por fin explotando el rol de interior que se le conoce en Santa Fe: tuvo tres opciones claras de gol de media distancia

​

Gustavo Puerta-7

​El trabajo de la marca en el medio no parece costarle, de hecho le fluye con naturalidad. Pero el golazo de media distancia que hizo, el segundo de su cuenta en el torneo, justifica de sobra la inversión del Bayer Leverkusen



Miguel Monsalve-6

Influyente, buen socio de sus compañeros pero de nuevo haciendo una de más a la hora de definir. Igual, la asistencia en el primer tanto, engañando al rival sin mirar a Cabezas, salva de sobra su noche



Óscar Cortés-7

​Un golazo, el tercero de su cuenta personal, es el premio para un jugador siempre sacrificado y siempre valiente para resolver de frente al arco sin tanto adorno

​

Alexis Castillo Manyoma-6

​Buen primer tiempo del creativo, que fue pase y remate y dio más pistas del talento que lo hizo figura en Cortuluá

​

Jorge Cabezas Hurtado-8

​¿Dónde estaba el reemplazo de Jhon Jader Durán? ¿Por qué no fue titular indiscutible? El delantero que salva el plan del DT fue no solo referente dentro del área sino alternativa para salir y habilitar a los interiores, una dosis de fútbol y de magia que hizo la diferencia entre otras exhibiciones y esta primera goleada. Marcó el primer en una definición impecable y dio una asistencia. Pudo hacer el gol del torneo en una pirueta que salvó el portero

​

Juan David Fuentes-6

​Reemplazó a Monsalve a los 58 minutos

No logró engranar al comienzo pero acabó aportando sacrificio y abriendo espacios pra goles como el de Puerta

​

​Jhon Vélez-6

Reemplazó a Manyoma a los 70 minutos

Aportó la seguridad que se requería para defender el marcador



Juan Castilla-6

Reemplazó a Andrés Salazar a los 70 minutos

Llegó con el ímpetu y la asociación de siempre



Juan José Mina-6

​Reemplazó a Óscar Cortés a los 70 minutos

Apoyó en donde tocaba y cuando correspondía



Ricardo Caraballo-6

Reemplazó a Puerta a los 89 minutos

Cambio para el aplauso