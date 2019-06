EN VIVO: Empatan 1-1 Colombia y Nueva Zelanda. ¡Ya se juega el ST!

Todo está listo en Lodz para el duelo Colombia vs. Nueva Zelanda, por octavos de final del Mundial Sub 20

Sonaron los himnos y las alineaciones fueron debidamente confirmadas. La única novedad en Colombia era la ausencia de Alvarado. Lo reemplazó Gustavo Carvajal. ¡Suerte Colonmbia!



Minuto 65- Llegó bien Colombia por la banda izquierda, el intento de Sinisterra se estrelló en Angulo y quedó en manos del arquero Woud.



Minuto 63- Mal parado Colombia y de nuevo perdona Just. Retrocede mal el equipo de Reyes y los rápidos neozelandeses lo agradecen



Minuto 60- ¡Se salvó Colombia! En la raya la sacó Reyes, error craso de la zaga colombiana en el regreso, que por pura fortuna no fue gol.



Minuto 58- ¡Apareció 'Cucho' Hernández! Remate cruzado con derecha y salvó con los dedos el portero Woud.



Minuto 56- Se fue Carvajal y llegó Carbonero en Colombia



Minuto 55- Amarilla para Andrés Reyes. Si Colombia se clasifica a cuartos sería baja el central.



Minuto 53- Llegó Mata y salió Waine en Nueva Zelanda



Minuto 53- Pierde en el forcejeo Angulo cuando entra al área, una pena como se desperdició la opción.



Minuto 52- Luce ambicioso el equipo de Reyes pero aún le falta imaginación para crear espacios y mucha precisión.



Minuto 51- Un tremendo centro de SInisterra hacia atrás no encontró un solo compañero para empujarla..



Minuto 46- ¡Se Juega el segundo tiempo!



¡Termina el primer tiempo! Empate 1-1 entre Colombia y Nueva Zelanda. Goles de Reyes y Just. Mucho por corregir en la marca del equipo nacional en el descanso.



Minuto 43- Pierde una buena salida Colombia, buena salida de Perea pero Angulo la manda por arriba.



Minuto 41- Tiro libre sin peligro de Angulo. Se complica Colombia, que no encaja bien el empate



Minuto 39- Salvó Mier en el mano a mano contra Singh. Era el segundo de Nueva Zelanda...



Minuto 36- ¡Por poco hay autogol de Nueva Zelanda! Centro de Arroyo que Pijnaker quiso desviar: su arquero salvó el error.



Minuto 34- Gol de Nueva Zelanda. Estaba al caer el empate: gran servicio de Stensness, preciso para Cacace, se quedaban Balanta y Arroyo en la marca y por dentro apareció Just para marcar el 1-1.



Minuto 33- Se repliega bien Nueva Zelanda y sabe salir rápido. Esta vez cortó Carvajal el avance.



Minuto 31- De nuevo McCowatt gana el duelo y suelta un remate al que llega seguro Mier. Se acerca mucho el rival el empate...



Minuto 30- Salida de Colombia pero falla en la última puntada de Sinisterra.



Minuto 28- Tiro de esquina para Colombia intrascendente, salida de Nueva Zelanda pero por fortuna volvió Vera y cortó a tiempo.



Minuto 27- Linda salida de Colombia desde su terreno, a tiempo le cerró el remate Just a Angulo, que se resbaló.



Minuto 24- De nuevo McCowatt peteó al arco pero le faltó dirección.



Minuto 23- Gana en el medio Carvajal, corta a tiempo ante un Nueva Zelanda que se anima.



Minuto 21- Salió Mier a cortar la llegada de Singh. Al borde del penalti el portero colombiano. ¡Que susto!



Minuto 19- McCowatt superó la marca y remató de frente al arco, tapó seguro Mier.



Minuto 11- Tuvo Angulo el segundo de Colombia, salió veloz pero falló en la puntada final.



Minuto 10- ¡Gooooooooool de Colombia! Tiro libre cruzado de Angulo y la peinó Reyes para superar al portero. ¡Golpe al mentón de Nueva Zelanda!



Minuto 7- ¡Llegó Nueva Zelanda! Filtraron una pelota entre los centrales y de taco quiso Just, pero por fortuna el lujo le salió mal.



Minuto 5- Intenta asegurar la pelota Colombia pero le falta precisión en el pase. El rival espera y no hace mucho daño todavía.



Minuto 2- Tienen claro los neozelandeses al hombre distinto en Colombia: tres caen a la marca de Hernández en su primer toque de balón.



Minuto 1- Juega de azul el equipo nacional. ¡Rueda la pelota! ¡Suerte Colombia!