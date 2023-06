Colombia se despidió del Mundial Sub-20: Italia la despertó del sueño

La Selección Colombia soñaba despierta con avanzar a semifinales de un Mundial Sub-20 después de 20 años. Sin embargo, Italia fue su piedra en el zapato y apareció en cuartos para frenarla y acabar con su invicto.



Resultó ser un mal día para el fútbol sudamericano. Después de la eliminación de Brasil en el Mundial Sub-20 en Argentina, Colombia quedó eliminada ante la 'Azzurri', que se impuso 3-1, con goles de Casadei, Baldanzi y Esposito. Italia se convirtió en la segunda semifinalista detrás de Israel.

Y contrario a lo que mostró en los partidos anteriores, Colombia salió a presionar desde el primer tiempo. No quiso esperar a la propuesta de su rival y mucho menos aguantar hasta la segunda etapa. Tan pronto sonó el silbato de Salman Falahi, la tricolor se le fue encima a Italia. El partido arrancó intenso.



Sin embargo, la primera aproximación al arco corrió por cuenta de Italia. Se dio a los 5 minutos, a través de Giuseppe Ambrosino, quien apareció por sector izquierdo y sacó un disparo a puerta que atrapó el arquero Luis Marquinez. Primer aviso en el partido.



No habían transcurrido 10 minutos y ya Cesare Casadei, el goleador del Mundial, había puesto el 0-1. Todo se dio tras un tiro de esquina ejecutado por Tommaso Baldanzi; Casadei apareció al segundo palo y tras ganarle la posición a Andrés Salazar, la mandó al fondo.



Colombia lo intentó y se aproximó en un par de ocasiones en predios de Sebastiano Desplanches. La primera la acción con Tomás Ángel, quien remató a "quemarropa" y exigió al portero. Yaser Asprilla tuvo una más tras incursionar, quien se metió al área e intentó patear, pero la defensa terminó trabando la acción.



Y como el que no los hace los ve hacer, Italia encontró el 0-2 antes de irse al segundo tiempo. Pelotazo de Samuel Giovane que bajó de cabeza Casadei y terminó definiendo el '10', Tommaso Baldanzi. Con la tranquilidad de un 0-2 el equipo italiano se fue al descanso.



El segundo tiempo arrancó movido. Después de una salvada de Luis Marquinez tras un intento al primer minuto, llegó el gol de Francesco Esposito. Gran definición de taquito tras el pase de Baldanzi. Dos minutos después, Colombia marcó el descuento con Jhojan Torres tras la habilitación de Daniel Luna. El volante se reportó con un golazo de media distancia para el 1-3.



La tricolor no bajó los brazos y sobre los 58' estuvo cerca de anotar el segundo a través de Ángel. Asistencia de Yaser y remate que Desplanches tuvo que salvar a un costado en una impresionante estirada. A los 80', se dio otra oportunidad, esta vez con Andrés Salazar. Zapatazo que detuvo el guardameta.



Pese al marcador adverso, el equipo de Héctor Cárdenas no se resignó y buscó cambiar la historia hasta el final. Colombia dejó gratas sensaciones y mucha ilusión tras lo mostrado en Argentina.