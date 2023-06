Colombia vs Irak: hora y en qué canal ver amistoso de fecha FIFA

La Selección Colombia volverá al ruedo, para esta nueva jornada de amistosos de la fecha FIFA. Partido de fogueo contra Irak, para que ajusten detalles y pruebe nuevas opciones, teniendo en cuenta que esa clase de duelos están para eso.

Néstor Lorenzo contará con los habituales y algunos, de los que se van sumando al proceso de la tricolor, como el caso de Salazar y Cortés, quienes estaban en el Mundial Sub 20.



Duelo pactado en Mestalla, donde seguramente habrá una buena asistencia de los colombianos residentes en Valencia.



Colombia vs Irak: hora y dónde ver amistoso de fecha FIFA



Colombia vs Irak

Hora: 2:00 p.m. hora colombiana

Estadio Mestalla

T.V: Caracol TV y RCN TV