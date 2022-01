Colombia vs. Honduras: un examen que vale una futura convocatoria

Día de estreno y de examen en la Selección Colombia. Este domingo, desde las 5:30 p.m., jugará frente a Honduras un partido de preparación en el DRV PNK Stadium, de Fort Lauderdale (Estados Unidos).



Con una gran cantidad de futbolistas de la liga colombiana, la mayoría nuevos en Selección, Reinaldo espera sacar buenas conclusiones de esta prueba, y tratar de darles una nueva oportunidad en la siguiente convocatoria, que será para competir en las Eliminatorias.



Además, espera darle rodaje a dos consagrados en Selección: Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja, quienes han sido parte de las clasificatorias al Mundial de Catar 2022.



¡MAÑANA JUEGA COLOMBIA!



🆚 🇭🇳

🗓 domingo 16 de enero

🕠 5:30 p.m.

🏆 Amistoso Internacional

🏟 DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale

📺 @GolCaracol#VamosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/btrXkjaUG3 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 15, 2022

Rueda sabe que la prueba no será fácil para sus dirigidos; si bien Honduras también tendrá caras nuevas y ausencia de estelares, al frente estará Hernán Darío Gómez, un estratega que no le pone fácil los partidos a ningún rival.



Además, será una forma de recuperar confianza en las ideas de Rueda. Aunque no juegue el equipo estelar de Colombia, un triunfo generaría otra energía de cara a los partidos contra Perú (28 de enero) y Argentina (1 de febrero).



Alineación probable de Colombia: José Luis Chunga; Andrés Felipe Román, Andrés Llinás, Germán Mera (Homer Martínez), Álvaro Angulo; Daniel Giraldo, Stiven Vega; Yimmi Chará, Juan Fernando Quintero, Harold Preciado y Miguel Borja.