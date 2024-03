Colombia busca dar el batacazo vs Estados Unidos y seguir en Copa Oro

La Selección Colombia femenina tuvo una buena fase de grupos de la Copa Oro en la que logró clasificar con seis puntos que le permitió asegurarse uno de los cupos a los cuartos de final.

Haber ganado contundentemente en esa fase hace ilusionar a Colombia con seguir soñando con lograr el título, pero ahora se enfrentará a la anfitriona Estados Unidos, un equipo que ya es conocido para las cafeteras, pues se ha vuelto un clásico constante entre ambos equipos.



Estados Unidos ha sido una asignatura pendiente para Colombia, pues el dominio de las norteamericanas siempre ha sido amplio ante las colombianas.



Sin embargo, el buen Mundial femenino realizado y el proceso que ha venido construyendo Colombia hace que en esta oportunidad sea diferente, así que el sueño de ir a las semifinales está más vivo que nunca.



La mayoría de enfrentamientos entre ambos seleccionados han sido en amistosos y de los últimos cinco partidos Estados Unidos domina con cuatro victorias y un empate.



Ya en un panorama más completo, se han rivalizado en 12 enfrentamientos en el que Colombia suma 10 derrotas, 2 empates, 2 goles a favor y 35 recibidos, aunque la esperanza para las colombianas radica en que en 2023 suman un empate a cero goles.



De igual manera, el presente de Linda Caicedo, Catalina Usme, Manuela Vanegas, la vuelta de Manuela Pavi y otros talentos han hecho que se potencie este seleccionado, por lo que se espera que puedan competir a un alto nivel contra Estados Unidos.



Para este encuentro aparece como duda el regreso de Daniela Montoya al once titular, pues no estuvo contra Puerto Rico y Ángelo Marsiglia la tendría de nuevo en cuenta.



Además, la otra novedad sería la posibilidad de seguirle dando la oportunidad a la defensora Ángela Barón, quien jugó bien contra Puerto Rico y le ganaría el puesto a Daniela Arias.



Probable alineación Colombia:

Natalia Giraldo; Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Ángela Barón, Manuela Vanegas; Liana Salazar, Daniela Montoya; Ilana Izquierdo, Marcela Restrepo, Linda Caicedo y Catalina Usme.



Colombia vs Estados Unidos

Día: domingo 3 de marzo

Hora: 8:15 p.m.

TV: ESPN / Star+