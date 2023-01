Colombia vs EE. UU: el historial con superioridad tricolor

Momento atípico para la Selección Colombia, pues volverá a la acción este sábado 28 de enero, para el amistoso contra Estados Unidos. Néstor Lorenzo probará alternativas, con jugadores del rentado local, de la MLS y de otras ligas del mundo.



No es fecha FIFA, por eso, la tricolor no contará con varias de sus estrellas, pues los clubes no estaban en la obligación de facilitarlos. Los norteamericanos vienen de tener una participación aceptable en Catar 2022 y un clima tenso, por las diferencias en la interna de la Selección.



El historial entre ambos países data desde 1961, con el primer duelo que favoreció a Colombia, con marcador 2 a 0. En duelos amistosos, son 14 partidos, con nueve triunfos para la tricolor, dos empates y dos victorias para los norteamericanos.



En Copas del Mundo, el partido disputado en 1994 favoreció a Estados Unidos. Por Copa América, hay cuatro partidos, siendo todos favorables para Colombia. Hay otro por torneos oficiales, en la Copa de Oro del 2000, donde la tricolor ganó desde los penaltis.