¡Ráfaga amarilla! Colombia golea y con lujo va a cuartos del Mundial

Es siempre una apuesta arriesgada pero, al final, ganadora: ceder en el primer tiempo y refugiarse y salir con todo en el complemento para arrasar. Peligroso, pero efectivo.

Así ha sido la Selección Colombia contra Eslovaquia por octavos de final del Mundial Sub-20, con un equipo más bien refugiado en el arranque, pero demoledor en el segundo, con talento, asociación y lujo para firmar el 5-1 definitivo.



La suerte es que Eslovaquia, por fortuna, hacía gala de su imprecisión y no generaba mayor peligro cuando tuvo la pelota en los primeros 20 minutos, y después Colombia ya no esperó más.



A los 27 minutos la mejor opción de gol del partido se perdía por centímetros, una acción que originaba Cortés para Ángel y un remate que se fue, lentamente, besando el palo sin meterse al arco.



Kopasec respondía con la primera aparición de Marquinez en el partido, siempre seguro en el rechazo, pero se juntaban Ángel, esta vez en modo pivote, y Manyoma con un remate potente que arañó el portero, tiro de esquina que no concedió el juez y luego Mantilla de nuevo intentaba para el puñetazo del portero. Y ya era más Colombia en técnica y talento pero el mundo no podía saberlo si el balón no iba al fondo de la red...



Se animaría de nuevo Puerta en su fórmula de la media distancia pero le adivinaba el portero y cuando se juntaba Asprilla y Cortés a los 41 otra vez tenía que salvar el arquero, el que más trabajaba en la primera etapa.



Amenazaba de nuevo Ángel en el arranque del segundo y adelantaba sus líneas la tricolor, hasta que llegó el error no forzado de Eslovaquia que abrió la lata en la figura de Óscar Cortés.



El hombre más determinante en el ataque nacional, que pasaba casi inédito en la primera etapa, apareció para definir con frialdad arriba, imposible para el 1-0, cuando se equivocaba el central europeo en la salida y, lejos de conformarse, se juntaba después con Asprilla para despejarle el terreno y celebrar un potente remate de este último para el 2-0, en apenas dos minutos.



Y en contra del estilo de muchos seleccionados nacionales, en vez de aflojar, apretó el acelerador el equipo amarillo: a los 51 una gran recuperación de Torres acabó en un pase impecable para Ángel y un 3-0 rotundo, definitivo, fiel al equipo renovado de los segundos tiempos que se ha visto en toda la Copa Mundo de Argentina.

​

¿Querían más? ¡Había más! Tomás Ángel se junto a los 63 con Ocampo y metió el zurdazo que fue al segundo palo y otra vez, pásensela y abrácense. Así nada más 4-0 que ya era irremontable.

​

Hubo que hacer cambios para proteger a Puerta, Torres, Ocampo y Castilla y hasta para darle descanso al goleador y los suplentes cumplieron, más allá del descuento de Jambor a los 87.



Pero no había que levantarse de la silla porque habría un corto más, en los pies del increíblemente talentoso Cortés: una pelota le quedó de frente al área rival y en vez de soltar un bombazo eligió la cámara lenta para pensar, sacar al arquero, abrir el espacio y definir con suficiencia, medio sobrado dirían algunos, leal a su talento opinarían otros.

​

Un golpe de autoridad han dado los de Cárdenas y ahora sí que se venga Inglaterra o el gigante que sea. La tarea está hecha. El show, más que nunca, debe continuar.