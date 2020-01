Colombia fue contundente contra Ecuador y sigue viva en el Preolímpico

La selección Colombia celebró su primera victoria en el Torneo Preolímpico. Este martes, con una gran actuación de Jorge Andrés Carrascal, la tricolor venció a Ecuador con un contundente 3-0 con lo que obtuvo sus primeros tres puntos en el Grupo B y de este modo mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar al cuadrangular final del certamen que entregará dos cupos a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.



Con goles de Nicolás Benedetti, Jorge Carrascal, Edwuin Cetré y Johan Carbonero, la selección dirigida por Arturo Reyes marcó diferencia frente a una selección ecuatoriana que manejó la pelota en gran parte del juego, pero que fue incapaz de anotar frente al arco de Esteban Ruiz.



Una exhibición: así fue el primer tiempo

Ecuador salió con mucho brío, pero terminó con escalofrío. A los 30 segundos los ecuatorianos avisaron con una llegada por la izquierda de Jhon Jairo Sánchez, quien hizo un recorte hacia adentro, ante la marca de Edwin Herrera, y sacó un remate rastrero que detuvo en dos tiempos el portero Esteban Ruiz.



A los cinco minutos Gabriel Fuentes falló en un control y por poco se genera una ocasión para Ecuador, que intentaba acercarse al área colombiana con pelotazos. Fueron unos primeros minutos de dudas, pero Ecuador no metía mucho susto. Hasta que por fin Colombia comenzó a tomar confianza.



Cetré, a los 8 minutos desbordó por fin por la izquierda, enganchó y dejó en el camino a un defensor. Sin embargo, a la hora de la decisión, quiso ponerla para que alguien picara al primer palo y la jugada terminó en un pase al portero ecuatoriano.



A los 12 minutos llegó el primer remate de Colombia. Buena jugada de Ricardo Márquez y se la pivoteó a Jorge Carrascal que intentó un remate de media distancia desde la frontal del área. La pelota iba con mucha potencia, pero salió elevada sobre el travesaño. Era un aviso. Colombia comenzó a jugar en el terreno del rival y así empezó a meter miedo frente al arco ecuatoriano.



Hasta que a los 14 minutos llegó la apertura del marcador. Y fue por la zona derecha del ataque colombiano en una jugada que comenzó Nicolás Benedetti quien tocó con Eduard Atuesta, este la dio de primera a Herrera que estaba dentro del área y se la pasó a Benedetti, que entró como un tren y sacó un remate que tuvo un toque de suerte, pues se metió tras rozar a un defensor. 1-0 y Colombia respiró.



El segundo fue otro golazo, quizás el mejor de lo que va de este campeonato. A los 25 minutos Carrascal robó la pelota por la derecha e hizo un cambio de ritmo, una corrida memorable para meterse en el área dejando rivales en el camino. Una vez frente al arco, parecía que la tocaba a Márquez, que esperaba listo para sacar el remate, pero decidió hacer un recorte con el que dejó en el suelo a Porozo y al portero Wellington Ramírez en el suelo y definió con categoría para el 2-0 parcial.



Colombia era una tromba y a los A los 28 lo tuvo Márquez. El atacante del Unión Magdalena llegó al área y sacó su remate con derecha, pero el portero lo atajó. Y a los 30 fue Benedetti el que pudo aumentar. Una jugada parecida a la anterior de Márquez, entrando en velocidad por la derecha, pero el volante no pudo sacar el remate, intentó recortar, pero perdió la posición.



Ecuador tuvo una leve reacción y a los 38 minutos se acercó buscando una falta cerca del área. Y es que el equipo de Jorge Célico dominó la posesión en la primera parte (65%-35%). Y fue un tiro libre con el que por poco descuenta la selección ecuatoriana, pero el portero Ruiz voló y metió una buena mano para desviar la pelota al córner.



Colombia sacó el pie del acelerador y con el 3-0 se fue conforme al descanso.

En el segundo tiempo Colombia supo sufrir

Ecuador tuvo la pelota y buscó siempre faltas cerca del área para intentar meterse en el partido con jugadas de pelota quieta. A los 47 Rezabala tuvo un tiro libre directo que salvó el portero Ruiz en dos tiempos.



Tres minutos después, tras una nueva jugada de pelota quieta, Ecuador intentó con Rezabala, quien aprovechó un rebote y sacó un remate abajo que atajó Ruiz otra vez. El portero colombiano dio rebote, pero allí fue respaldado por Ditta, quien la envió al córner.



John Jairo Sánchez intentó otra vez para Ecuador, tras un tiro de esquina, y con un remate fuerte volvió a meter susto en el Centenario. Colombia no podía tener la pelota. En el mediocampo quedaba en inferioridad numérica y veía jugar a Ecuador, que llegó y llegó repetidamente durante los primeros minutos del complemento.



Al parecer el esfuerzo físico del primer tiempo les cobró factura y el equipo se quedó sin filtro en el medio, tras la desaparición de Alvarado y Atuesta. También se opacó Carrascal, quien no tuvo la misma chispa en el apoyo defensivo de la primera mitad.



La entrada de Iván Angulo le dio un respiro a Colombia, que comenzó a aprovechar los espacios que daba Ecuador y luego entró Andrés Felipe Balanta para equilibrar el medio. El público volvió a meterse en el juego y Colombia volvió, por momentos, a mostrar el juego de explosión, velocidad, también de juego colectivo del primer tiempo, pero esta vez le faltó precisión en la definición.



La más clara la tuvo 'Caballo' Márquez a los 77 minutos. El delantero llegó en velocidad por el centro y recibió solo frente al portero que salió al borde del área para achicar el ángulo de remate. El colombiano quiso definir suave, abajo, pero el portero Ramírez fue más rápido.



A los 87 minutos llegó le pusieron cereza al postre. Jugada rápida de Carrascal que se la sirvió a Carbonero, quien había ingresado por Márquez seis minutos antes. Gran acción individual del Once Caldas para anotar el 4-0 con un potente remate.



Colombia ahora tendrá descanso en la próxima jornada del viernes 24 y volverá a tener actividad hasta el próximo lunes 27 de enero, cuando enfrente a Venezuela, a las 8:30 p.m. en el estadio Centenario.