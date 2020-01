Si no es Carrascal ¿quién? Opciones de Reyes sin el estelar colombiano

La Selección Colombia Sub 23 tiene este jueves, contra Chile, el duelo clave para la clasificación al cuadrangular del Preolímpico, del cual saldrán los dos clasificados a Tokio 2020.

Y aunque se han corregido muchos errores, se ajustaron tuercas y aparecieron algunas revelaciones, la realidad dice que el trabajo ofensivo siempre giró entorno a un solo hombre: Jorge Carrascal. La mala noticia es que, según los últimos entrenamientos, tiene alguna dificultad física que le ha impedido entrenar a la par de sus compañeros, lo que ha generado incertidumbre en el elenco local.



Carrascal solo estuvo fuera del campo por una polémica decisión del técnico Arturo Reyes en el partido inaugural, contra Argentina, el único que ha perdido Colombia en este clasificatorio a los próximos Juegos Olímpicos (2-1). Después estuvo siempre, rindió siempre y vaya que ha hecho la diferencia, pues es el goleador del equipo y del torneo con 3 anotaciones, varias de gran factura, y es el jugador de quien habla la crítica internacional con más adjetivos y elogios.



La preocupación es que en los últimos días ha estado trabajando muy al margen del grupo, directamente con el fisioterapeuta de la Selección, e inclusive en la práctica del pasado martes se retiró antes del final. Se dice en Pereira que todo es parte de la precaución que quiere tener el cuerpo técnico con su gran estrella, pues llegó de River Plate, su club, con molestias en un aductor. La ilusión es que así ha podido jugar y hacer diferencia... pero y si no estuviera, ¿qué?



Arturo Reyes tiene un par de alternativas si es que no pudiera contar con el mejor jugador de la selección nacional. La primera es hacer un cambio hombre por hombre, con Iván Angulo como sustituto natural de Carrascal y cumpliendo su función de enlace. El hombre de Palmeiras ofrece más velocidad en el ingreso al área rival, pero no necesariamente la misma precisión en la definición.



Eso hace pensar en un posible cambio de módulo, con Nicolás Benedetti jugando más hacia el centro, en su posición natural, y otro jugador proyectándose por su derecha, como Ricardo 'Caballo' Márquez, ya no jugando en el área sino más retrasado, aprovechando un poco su sacrificio en marca. En este caso, por izquierda el extremo seguiría siendo Cetré, mientras que el hombre en punta podría ser Luis 'Chino' Sandoval.



¿Y jugar con dos delanteros? Se puede pensar también en ganar un hombre más en el medio, con marca para desactivar a Chile, sacrificando a Cetré y dejando a Benedetti como enlace claro, con Sandoval y Márquez, aprovechando que son atacante de corte distinto y que llegado el caso podrían abrirse espacios uno a otro de cara a la puerta rival. Es arriesgado, pero es una opción más.



La situación, claramente, pinta mucho mejor si la estrategia de cuidar a Carrascal le permite estar este jueves en el estadio Hernán Ramírez Villegas en la cancha. El propio Reyes comprobó en el gris debut en el Preolímpico que dejarlo en el banco es un lujo que no se puede dar. ¿Habrá sorpresas? Solo se sabrá minutos antes de este duelo clave...