'San Camilo' salvó difícil punto de Colombia contra Chile: así fue 1x1

Camilo Vargas-7



Dos veces salvó su arco en el primer tiempo, contra Echavarría y Alexis Sánchez, especialmente, por no mencionar una volada y alguna buena anticipación más.



Daniel Muñoz-5

Jugaba como en patines el primer tiempo, resbalando constantemente y perdiendo balones vitales. De salida, casi nada.



Yerry Mina-5

Apenas pudo jugar 22 minutos, en los que perdió un par de duelos. En el primer pique fuerte que metió sintió el pinchazo y salió cojeando. Sufre Fiorentina.

Jhon Lucumí-6

Quedó retratado en la pelota que estrelló Echavarría en el palo, mejoró un poco en el segundo tiempo, pero le costó el campo.



Déiver Machado-5

Otro partido flojo en la marca, entendible la poca proyección en ataque por el campo y la exigencia del rival. Encima recibió amarilla justa.



Jefferson Lerma-6

Corrió mucho pero le faltó precisión y varias veces lo superaron en el medio. En su defensa, con Uribe fue como jugar solo.



Matheus Uribe-5

Un partido más de gran expectativa y poca realidad. No fue apoyo de nadie, a Lerma lo dejó solo en marca y a Carrascal son sociedades. Nunca descifró a Pulgar.



Jorge Carrascal-6

Un par de arrancones en el primer tiempo, uno muy claro que no aprovechó Arias, y poco más. En su defensa, le faltaron socios. La amarilla tonta que se ganó por marcar mal lo condenó a irse pronto



Jhon Arias-5

Impreciso, torpe en la marca (se ganó una justa amarilla) e ineficaz en el par de pelotas limpias que le llegaron. Gris partido.



Luis Díaz-5

Otro día más sin descifrar al mejor hombre de la nómina: padeció falta de proyección de sus compañeros en el primer tiempo, estuvo errático en el control y se fue sin ocasiones de gol. Todo mal.



Rafael Santos Borré-5

Tan poco apareció en el radar que alguien podía pensar que no estaba. Lo afectó la cancha, la soledad en punta y la pobreza creativa de sus colegas.



Dávinson Sánchez-6

Tuvo un pestañeo en la jugada de gol que anuló el VAR pero en general tuvo un partido aceptable al reemplazar a Mina.

James Rodríguez por Carrascal-6

Minuto 58

​Con él hubo algún intento de sociedad creativa para abastecer a los delanteros



Jhon Durán por Borré-5

Minuto 58

Demasiado poco para una carta de juventud, de estatura para el juego aéreo ofensivo y de potencia en el duelo.



Juan Fernando Quintero por Arias-5

Minuto 71

Absolutamente inédito. Poco más que agregar.



Luis Sinisterra por Díaz-6

Minuto 71

Desperdicio el gol de la victoria al decidir mal, pero fue punzante y buen socio para James