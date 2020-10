'Equipo que gana no se cambia es una actitud conservadora', Queiroz

Carlos Querioz habló este lunes previo al partido entre Colombia y Chile, por la segunda fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022. El encuentro se jugará en Santiago y desde allí habló el entrenador de la Selección.

La actualidad del equipo: Todos los jugadores están bien y listos para competir. Sabemos también que desafortunadamente no podemos contar con Arias, pero está en buenas manos y siguiendo su camino en la recuperación. Le enviamos un abrazo muy fuerte. Estamos en Santiago por Santiago.



¿Quiénes serán los titulares? Todos son titulares, claro que al final siempre un equipo sale con once, pero para mí personalmente todos son titulares porque todos están listos para competir. Intentaremos mantener la presión y la identidad de Colombia. Me gustaría hablar de las opciones luego del partido porque el señor Rueda está pendiente de lo que yo digo, así como yo de lo que él dice. No sería muy inteligente dar luces sobre lo que vamos a poner. La Selección es un equipo en el que están los mejores jugadores de Colombia. Lo más importante es el equipo y por eso cada uno está en las posiciones que los necesita el equipo.

¿Cómo ha trabajado estos días de pocos entrenamientos? Las selecciones tienen cada vez menos tiempo y los entrenamientos virtuales son muy importantes para intentar darle algunos lineamientos tácticos que son muy importantes. También nos aferramos a la identidad que hemos trabajado el último año, con una mentalidad ganadora y con un equipo que sabe lo que debe hacer en el campo. Eso es lo que nos aporta más confianza.



¿Cómo contrarrestar el trabajo ofensivo de Chile? Chile tiene un buen fútbol por las bandas, pero no solo por ahí porque lo hace muy bien por el centro, lo demostró contra Uruguay. No quiero que los jugadores de Colombia se concentren en las fortalezas de Chile. Lo nuestro es controlar nuestras fortalezas y las debilidades porque el arte de ganar es competir y saber utilizar las cosas buenas que tenemos. La mentalidad del equipo es engrandecernos a nosotros no preocuparse tanto por el rival. Los jugadores que estén adentro deben tener confianza y jugar buen fútbol: saber cuándo se debe atacar y cuándo se debe defender.

¿Utilizará el mismo once titular? Eso de que equipo que gana no se cambia es una actitud conservadora del fútbol. Yo pienso que uno debe cambiar para no hacerse previsible. El cambio es de un equipo que tiene una mentalidad ganadora. Cuanto más se gana, más se cambia. El partido contra Chile no se puede hacer con el sabor de que le ganamos a Venezuela, al contrario, es un nuevo partido y hay que tener una nueva actitud.



¿El equipo ya tiene su idea de juego? Yo nunca estoy satisfecho porque siempre quiero más. Empezamos hace más de un año y el equipo ha demostrado una identidad, una cultura de juego que es cada vez más fuerte. Cuando estamos juntos cuerpo técnico y jugadores hay un compromiso mayor y nos da más fuerza para estar confiantes.

¿Satisfecho con Vargas? No ceder goles es un trabajo colectivo, no solo del arquero, aunque él tiene una mayor responsabilidad. Cuando llegué, empecé un proceso con los arqueros para acercar jugadores. El ejemplo es de Ucrania, que le tocó tener al preparador de arqueros dentro de un partido. Hace un año no pensábamos que Ospina estuviera en el inicio de la Eliminatoria, pero gracias al trabajo están Vargas, Montero, Quitana y Chaux.



Lo que le pide a los atacantes: Lo más importante es que si hay la posibilidad de rematar, no se pierda. Cuando se pierde un gol en el fútbol, eso cambia un partido. Hay que jugar fútbol de alta competición con ese instinto matador. A los delanteros les pido que el balón vaya dentro de los palos y sí lo hacen el entrenador puede mantener su pelo.

¿Cómo es jugar en tiempos de pandemia? Es un contexto, atípico, difícil y siniestro. Trabajar en esas condiciones es difícil porque la salud es algo precioso que no se puede poner en riesgo. Pero el fútbol es el deporte de la gente y hay que mantener vivo esto, así como la música. Sabemos que la gente hace sacrificios y nosotros también los hacemos.



¿Cómo volver a ganarle a Chile? Vamos a olvidar el pasado porque eso solo es ganar o aprender. Lo que pasó son solo oportunidades para mejorar el equipo. Gracias a Dios en este momento tenemos delanteros muy buenos y es un momento mejor que los partidos amistosos porque todos están jugando bien.

La ofensiva de Zapata y Muriel: ellos son muy buenos, pero las individualidades no ganan los partidos y la meta de los puntos solo lo podemos hacer con todos. Soy amigo de todos, pero mi trabajo es tomar decisiones. El camino del fracaso es intentar agradar a todos. Entre todos hablamos y muchas cosas han salido de las experiencias de los jugadores sobre cómo afrontar y ganar un partido en Barranquilla.



Su visión sobre el fútbol: No me gusta intelectualizar el fútbol, me gusta que los jugadores entren a la cancha y disfruten, que siempre jueguen al ataque. Que se preparen desde que se levanten, en la charla y que en el campo sepan cuando se debe atacar y cuando se debe defender. Es imposible tener el balón todo el partido. No puedo controlar ni sé lo que vaya a hacer Chile, pero sí sé lo que podemos hacer nosotros. Chile tiene un entrenador muy listo como Reinaldo Rueda, que nos conoce bien.