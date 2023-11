¡Justicia para Lucho! Noche histórica de Colombia, goles calman dolor

No hace nada le decía al mundo: "hoy no les habla el futbolista, les habla el hijo", con un dolor que nos conmovió a todos. Y hoy les habló el soberbio jugador de fútbol que es, el mejor de Colombia con ventaja, el hijo de 'Mane' que le dio la bienvenida a la libertad con la inmensa alegría de un doblete que sirve para cambiar la historia. ¿Que no hay justicia en el fútbol? ¡Pregúntele a la familia Díaz!

Luis Fernando, el hijo de Manuel y Cilenis, marcó un doblete que sirvió para remontar un partido dificilísimo, para ganarle a Brasil por primera vez en unas Eliminatorias al Mundial, para enloquecer de felicidad a un país en un 2-1 que es de su entera autoría. Todo tuyo Lucho, todos somos Tú.



A los dos minutos ya se salvaba el dueño de casa en un cabezazo apenas elevado de Vinicius, nada menos que el anuncio de lo que vendría: arrastraba el estelar del Real Madrid a James, a Dávinson, a Muñoz y si hubiera querido hasta a Vargas, pero no quiso, pues le sirvió el gol a Martinelli apenas a los 4 minutos de juego. Agua helada sobre la ilusión.



¿Colombia? No conectaba un solo pase y el medio campo lucía inconexo (nunca antes jugaron juntos Uribe, Castaño y Carrascal), pero sobraba corazón y paciencia para ir volteando la escena.



Al minuto 15 por fin le llegó la pelota a Díaz y Carrascal pegó un remate pegadito al palo, a los 17 el guajiro probó los reflejos de su compañero en Liverpool y ese síntoma era un gran aviso de recuperación, con la sociedad entre Carrascal y James y Borré que dejaban una vez mano a Díaz (remate apenas abierto junto al palo), la excursión de Lucho desde su campo a una velocidad a la que nadie más puede correr y así el remate le salió fácil a Becker, en el nuevo intento de penalti de James -que no fue- y su remate de afuera tan cerca del palo derecho, en el atrevimiento de Castaño de media distancia.



Claro, la persistencia, a tumba abierta de Colombia, también le abría espacios a Brasil para llegar con Joao Pedro y Rodrygo, este último generoso para perdonar el segundo a los 32. Eso sí, vale decir que les pesó el infortunio de perder a Vinicius a los 27 minutos por lesión tras una dura entrada de Dávinson que le costó al amarilla, esa que lo saca del partido contra Paraguay.



Pero se aprendió poco y el complemento era más de la primera película: Joao Pedro erraba en un cabezazo y Vargas arañaba el gran intento de Rapinha a lo 53 y Brasil volvía a amenazar, mientras lentamente despertaban Carrascal y Díaz con sendos intentos sobre Alisson Becker pero sin puntería.



El ataque ya mejoraba con Sinisterra aunque eran intentos aislados, erráticos, y ellos estrellaban un balón en el palo con Rapinha.



Solo que era la noche de la justicia, la de cambiar dolor por sonrisas, la de llorar pero de felicidad, como 'Mane' Díaz en la tribuna: era la noche de Lucho.



Y se salvaba de una amarilla por reclamar lo que no era y fallaba después el empate a los 70 y a los 72 en el mano a mano con su amigo Becker. Pero cuando salía la pelota de los pies de Borja a los 75 era él quien estaba ahí, para clavar el cabezazo al piso, sin saltar, y marcar el tan anhelado 1-1. ¡Ardía como nunca el Metropolitano!

Y la justicia, en modo pelota, bajaba otra vez cuando lo encontraba James en otro centro divino para un nuevo cabezazo, ahora a espaldas del arco, que sorprendía a Becker y era el 2-1 para ahora sí enloquecer de dicha. Así, sin más.



Sonrisas y más sonrisas. Felicidad total. Cojeaba Lucho, sufría de calambres James, se estiraba el último esfuerzo hasta el pitazo, el de escribir por fin una hsitoia victoriosa contra Brasil en Eliminatorias.



Y Colombia es tercero de la tabla y todo sale bien y el planteamiento ofensivo daba frutos... y qué más da. Lucho Díaz cambió dolor por goles. Eso es lo único que importa.