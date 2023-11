'Lucho' Díaz y diez más: 1x1 de valiente triunfo de Colombia vs Brasil

La Selección Colombia brilló de la mano de su máxima figura, Luis Fernando Díaz. Su carácter fue clave para lograr una victoria histórica, la primera contra Brasil en unas Eliminatorias mundialistas, en un momento especialmente sensible para él, tras el secuestro y la liberación de su padre. Su doblete es un capítulo nuevo y un acto de justicia del fútbol con él, su entrega, su profesionalismo y su sacrificio. Así jugó 1x1 su equipo para él, en una noche inolvidable en Barranquilla:

Camilo Vargas-6

Respondió cuando pudo contra figuras mundiales , mantuvo al equipo en partido en un remate salvado contra Rapinha y otro contra Rodrygo.



Daniel Muñoz-6

Tuvo un arranque difícil pero se acomodó bien con el paso del tiempo. Bien en marca, en deuda en la salida.



Dávinson Sánchez-6

De menos a más, pasó problemas en el gol de Brasil pero se reacomodó y al final fue impasable por abajo en los cierres y por arriba en la pelota quieta, arma brasileña. Lamentablemente la amarilla lo saca contra Paraguay.



Jhon Lucumí-6

Otro que con el tiempo fue ganando aplomo, sin duda es titular siempre que esté sano. Sufrió en lo físico por su reciente inactividad pero cumplió.



Déiver Machado-5

En marca no desentonó pero no tuvo la precisión de otros partidos en ataque. Justamente fue relevado.



Matheus Uribe-5

Otro que no logró acomodarse, aunque en su defensa le tenía que costar con dos socios nuevos como Castaño y Carrascal. ¿Moraleja? No es cabeza de área, es interior.



Kevin Castaño-6

Se demoró en entender su rol pero después fue gran relevo para todos, escolta de los talentosos, apoyo a la hora de aguantar la pelota. Salió lesionado, dejó todo lo que tenía.



Jorge Carrascal-5

La inactividad le jugó en contra, pero tuvo unos cuantos remates a puerta y en el arranque se asoció bien con james, que era el plan. Le faltó más ambición con su gran remate de media distancia.



James Rodríguez-6

Un capitán sobrio, tranquilo en medio de la dificultad, con la media del pase de siempre, el centro a Díaz en el gol de la victoria. Sufre en lo físico, pero le sobra compromiso.



Luis Díaz-10

Una máquina de despliegue físico, de persistencia, de sacrificio en la primera etapa. Media docena de oportunidades de gol generadas por él, de manera casi individual, porque en su equipo no hay quien soporte su vértigo. Dos golazos de cabeza a un arquero como Alisson Becker que entrena con él en Liverpool, lo tiene estudiado y aún así no lo pudo frenar. Golpeado terminó el partido. Pero con esa sonrisa tan suya, la satisfacción de darle esa felicidad a su padre libre en la tribuna, a su dolorida familia, a su país. Un partido perfecto.



Rafael Santos Borré-5

Poco peso específico, esperable cuando es el sacrificado de siempre para abrirles paso a sus compañeros. Tuvo

una única opción y fue justamente reemplazado.



Cristian Borja-7

Minuto 46, por Machado

Cubrió mejor la banda izquierda que Machado pero su gran mérito fue su salida en ataque y el centro a Díaz, perfecto para el 1-1​

​

Luis Sinisterra-7

Minuto 46 por Uribe

​Cambió para mejorar el ataque con un hombre claro de ataque por la banda derecha, mensaje para el DT.

​

​Jhon Córdoba-6

Minuto 68 por Borré

Tuvo una ocasión de gol y aguantó en los choques contra los zagueros brasileños

​

Richard ​Ríos por Carrascal-6

Minuto 74

Mejoró mucho el equilibrio del equipo en la mitad con él, llegó cuando Brasil ya estaba agotado pero en todo caso cumplió

​

​Jefferson Lerma por Castaño-6

Minuto 83

Llegó para cerrar el partido y no tuvo dificultades