Colombia y un dato que ilusiona: Bolivia, rival a atacar de arranque

La Selección Colombia no tiene mañana, todo radica, por el momento, en los 90 minutos que se jugarán en el estadio Metropolitano, contra Bolivia. Las Eliminatorias a Catar 2022 está por acabar, la tricolor no quiere quedarse fuera del mundial a fin de año. Ganar y confiar, son las opciones que tienen los de Rueda. Todo pasará por sus pies, además, de unos resultados que ayuden a calmar las aguas turbias.



Bolivia llega con una nómina combinada, entre la juventud y experiencia, pensando ya en lo que será el camino a Estados Unidos y México, en el 2026. Colombia, en medio de la riqueza de jugadores en el frente de ataque, está fuera del Mundial, con la racha sin goles, donde las críticas llegan por el plan de juego.



Sin embargo, hay dos factores que pueden poner a soñar, por lo menos, por una fecha más, a los colombianos, de cara a lo que será el remate de las Eliminatorias. Los del altiplano son la selección con más tantos recibidos en lo que va de las Eliminatorias.



Bolivia, en los 15 partidos disputados, ha visto caer su arco en 35 oportunidades, dándole más que opciones para que Colombia saque los tres puntos en el Metropolitano. Factor a tener en cuenta, no solo por el rival, sino el escenario. Barranquilla, para los del altiplano, ha sido una plaza imposible.



Desde 1998, cuando se instaló el formato de las Eliminatorias actuales, Bolivia no ha podido ganar ni anotar un solo gol a la tricolor. No solo en Barranquilla, sino también en Bogotá, para las Eliminatorias del 2002 y 2010.



Las cosas están puestas, por el momento, el contexto y los antecedentes, pintan para que Colombia logre la victoria y sueñe, con las opciones que son escasas, para la última fecha de las Eliminatorias a Catar 2022.