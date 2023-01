Colombia sueña con el Mundial: Venció por la mínima a Argentina

La Selección Colombia venció 1-0 a Argentina por la última jornada del grupo A del Campeonato Sudamericano Sub-20 2023, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. En el cual disputaron un juego de alta intensidad por lo que estaba en juego y al final, la tricolor consiguió la clasificación a la segunda fase en Bogotá.

En los primeros minutos, el partido tuvo bastante intensidad por parte de los dos equipos, con algunas aproximaciones y juego brusco. Los colombianos buscaban tener orden desde lo defensivo, para luego salir con la posesión. Mientras que los argentinos buscaban un juego más directo por los costados.



A los 16 minutos, los gauchos tuvieron una opción clara por el costado derecho con Brian Aguirre, el extremo tiró el centro, la defensa no logró rechazar el balón bien, el rebote lo capitalizó Gino Infantino, quien tiró y se le fue muy cerca del palo derecho defendido por Luis Marquines.



La albiceleste poco a poco se iba acercando más al área contraria, poniendo en aprietos en algunos momentos a la zaga. Por su lado, los cafeteros no encontraban su juego del mediocampo hacia adelante, con dificultad para llegar al arco defendido por Franco Herrera.



Sobre el minuto 31, la tricolor tuvo dos llegadas claras al pórtico rival. Primero con una buena jugada colectiva, que finalizó con un remate de Daniel Luna, pero sin mucha potencia para batir al arquero. La segunda con una acción individual de Miguel Monsalve dentro del área, donde no pudo darle el disparo final. Después llegó el primer cambio del partido, Daniel Luna se tuvo que retirar lesionado por una fuerte pisada que recibió antes del minuto de partido y en su lugar entró Alexis Castillo Manyoma.



Para la parte complementaria ambas selecciones realizaron un cambio. En el local ingresó Juan David Fuentes por Miguel Monsalve y en la visita Ulises Ciccioli por Brian Aguilar. En esa segunda mitad Argentina presionó, pero luego Colombia salió rápido con Alexis Castillo y asistió a Fuentes, quien avanzó varios metros, remató cruzado, pero el arquero detuvo en dos tiempos.



Al minuto 54, Nicolas Paz recuperó un balón en la salida de Edier Ocampo, remató con potencia y Marquines detuvo la acción. Seguidamente llegaron más sustituciones. Ingresó Jhojan Torres por Ricardo Caraballo en la tricolor y en la albiceleste Alejo Véliz y Nahuel Génez por Axel Encinas y Julián Aude.



Luego el juego se puso muy disputado y físico en el mediocampo, con los dos seleccionados tratando de tomar el control de las llegadas. Al minuto 75, Manyoma recuperó un balón en campo propio donde salió jugando, pasada la mitad del campo asistió a Juan David Fuentes, que buscó su mejor perfil, remató y cuando se pensaba que el arquero la controlaba, se le pasó entre las piernas para el 1-0.



Los gauchos tuvieron poca reacción y los cafeteros continuaron buscando ampliar la ventaja en el marcador. Además entró al campo Jorge Cabezas por Oscar Cortés. En la visita Julián Fernández por Máximo Perrone. En los minutos finales, la tricolor pudo defender su diferencia y logró el triunfo de la clasificación.



El próximo partido de la Selección Colombia en el Campeonato Sudamericano Sub-20, será el martes en la segunda fase del torneo en la ciudad de Bogotá. Mientras que Argentina terminó su participación en el sudamericano, al quedar eliminado.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15