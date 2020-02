Argentina pone de cabeza la clasificación de Colombia a los Olímpicos

Colombia perdió este jueves contra Argentina por 1-2 en el cuadrangular final del Preolímpico y complicó su oportunidad de clasificar al Tokio. Con esta victoria, los argentinos sí lograron el cupo al torneo.

Los Albicelestes tuvieron la iniciativa en el terreno de juego y presionando a los defensas y los volantes colombianos logró imponerse en los primeros 10 minutos, aunque no le causó daño a Esteban Ruíz.



La Tricolor se quitó esa hegemonía y Jorge Carrascal tuvo una opción clara para anotar, pero el esférico se fue sobre los tres palos. Los jugadores de la banda izquierda, Edwuin Cetré y Gabriel Fuentes, también aportaron en ataque, pero no lograron concretar sus acciones.



Luego de esos dos enviones de cada equipo hubo una posesión disputada en el centro del campo, sitio en el que ninguno lograba imponerse sobre el rival.



Al 34 llegó una polémica porque hubo mano en el área de Argentina, pero el juez no sancionó penalti. Los colombianos protestaron, pero el árbitro no hizo caso.



El final del primer tiempo llegó con una buena presentación de Colombia en defensa, pero en ofensiva no estuvo fino para definir las acciones que creó.



En el inicio del segundo tiempo llegó el mal momento para la Tricolor. Al minuto 50, Edwin Herrera quiso salir a ras de césped, pero a Johan Carbonero le robaron el balón, con una acción que pareció falta, el argentino Urzi tuvo espacio y remató al ángulo de Ruíz, quien no pudo contener el esférico.



El chaparrón siguió y en el minuto 52, tras un cobro de tiro de esquina, Nuhuen Pérez se impuso en el aire y anotó el 2-0. Silencio sepulcral en el estadio Alfonso López con esos dos goles en dos minutos.



Pero Colombia no cayó y empezó a mover el banco. Entraron Ricardo Márquez y Ménder García al campo en el lugar de Nicolás Benedetti y Carbonero. Con ellos dos, la Tricolor ganó presencia en el área de Argentina.



Al 65 llegó un penalti para Colombia. García cayó en el área y el juez sancionó falta. El encargado del cobro fue Cetré, quien anotó el tanto del descuento para poner el encuentro 1-2.



El gol desesperó a los argentinos y cinco minutos después se quedaron con uno menos por una durísima patada de Urzi Willer Ditta. Con 10 jugadores se quedó la Albiceleste en el campo.



De ahí para adelante fue un solo de Colombia. Cetré, García, Carrascal pisaron el área de Cambeses, pero no remataron correctamente y dejaron escapar claras opciones de gol.



Al final Colombia lo intentó por la vía aérea, pero allí tampoco encontró el gol y terminó perdiendo el partido. Ahora, Colombia deberá jugar contra Uruguay en la última fecha y buscar su clasificación en ese encuentro dependiendo del resultado entre Brasuil y Argentina, que ya clasificó a los Olímpicos de Tokio.