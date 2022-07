Colombia vs Argentina: el cara a cara que calienta la semifinal

Ya se empieza a definir la Copa América Femenina 2022 la cual tendrá ahora participación en el Estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga. Acá es donde será importante lo cosechado anteriormente para mirar cómo llegan los dos combinados nacionales en cuestión que será la cita entre Colombia y Argentina.

Las anfitrionas de esta Copa América llegaron a este lugar, sumando victorias en cada uno de sus encuentros disputados. Las dirigidas por Nelson Abadía no dejaron dudas de para qué están en este certamen y quieren certificarlo en la fase final ante Argentina. 13 goles a favor, y solo tres en contra pusieron a Colombia en la cima del Grupo A que compartió con Paraguay, Bolivia, Ecuador y Chile.



Por otro lado, Argentina llega a esta semifinal con un semblante similar. Aunque no lograron hacerle frente en su grupo a Brasil, se quedaron con la segunda casilla que las pone también a disputar la fase final y buscan llegar a la última instancia para clasificar al Mundial directamente sin dejar ninguna duda. A su vez, sumaron nueve puntos, marcaron diez tantos, y recibieron cuatro. Uno más que su rival.



Con dos esquemas distintos que presentan Nelson Abadía con Colombia y Germán Portanova con Argentina, hay varias jugadoras interesantes en este encuentro que calientan la Copa América. Las albicelestes han jugado habitualmente con un 4-3-3, como su formación habitual. Colombia por su parte, utiliza un 4-2-3-1, pero se multiplican las jugadoras de adelante saliendo del área rival y recostándose a una banda o atrás para guiar al combinado nacional. Así las cosas, este es el vs entre las futbolistas:



Catalina Pérez vs Vanina Correa: duelo entre las guardianas del arco. Catalina no ha tenido mucho trabajo en un grupo en el que no ha sido tan exigida, más allá de ese enfrentamiento contra Paraguay, en donde quedó en evidencia su estatura para atajar los tiros libres, y Ecuador en donde la defensa fue cómplice del empate parcial. Vanina por su parte, ha tenido que salvar a la albiceleste en grandes oportunidades, y recibió más goles que su colega en el arco. Son dos goleras que son muy rápidas para atajar, y que son cartas de seguridad.



Mónica Ramos vs Gabriela Chávez: Mónica es una volante de marca y defensora central que fue convertida a lateral derecha para Nelson Abadía. Ha disputado todos los partidos, y ha generado seguridad y buena salida para Colombia sumándose al ataque. Germán Portanova ha variado en la banda con Julieta Cruz, Marina Delgado y Gabriela Chávez. Chávez es una defensora de mucho trabajo, más ofensivo que defensivo, y ha disputado dos partidos. Una llega con más desarrollo, la otra con menos.



Jorelyn Carabalí vs Agustina Barroso: Jorelyn ha sido pilar fundamental jugando todos los partidos con el combinado nacional que no cambia su zaga. Agustina también ha estado presente en los cuatro encuentros de fase de grupos. A Carabalí se le caracteriza por su fuerza y su buen rechace, mientras que Barroso tiene un portento físico importante, y sabe cruzarse bien en cierres defensivos.



Daniela Arias vs Aldana Cometti: este es un choque importante entre jugadoras que van muy bien al juego aéreo en cada pelota parada. Arias ha anotado dos goles en el torneo, mientras que Cometti siempre intenta romper las redes con su llegada al fondo y su buen remate y cabezazo. Será lindo esta disputa en la zona defensiva de ambas escuadras.



Manuela Vanegas vs Eliana Stábile: ambas se caracterizan por su equilibrio. Son muy buenas defendiendo, y acompañan muy bien el ataque. Con llegada al área rival, las dos han marcado dos tantos en la presente Copa América, y serán amenazas constantes a las que hay que poner cuidado en los elencos.



Daniela Montoya vs Daiana Falfán: tal vez esta zona es incierta, pues se espera que Nelson Abadía vuelva a incluir a su capitana, aunque Liana Salazar y Lorena Bedoya dejaron grandes impresiones. Montoya es seguridad en la medular y lleva dos tantos en tres juegos disputados. Daiana controla la medular con más soledad como única volante de marca porque las que la acompañan son más ofensivas. Ha estado presente en los cuatro juegos disputados.



Lorena Bedoya vs Romina Núñez: esta es más complicada porque Lorena es una volante de marca, y Romina tiene más llegada al área rival. Bedoya controla la medular y administra todo pasando toda acción de peligro por sus pies, y Núñez, llega a dar un apoyo en la ofensiva de Argentina. Lorena ha estado en tres partidos y Romina ha disputado los cuatro.



Leicy Santos vs Florencia Bonsegundo: un choque que saca chispas entre talentosas como Leicy y Florencia. La argentina llega con dos goles marcados y la colombiana uno, ambas han estado en los cuatro partidos, y las dos han tenido gran influencia en el área rival ayudando a armar el juego y romper líneas con grandes asistencias y pases.



Catalina Usme vs Estefanía Banini: dos jugadoras distintas, en ambas escuadras, una que juega en el centro del mediocampo, y una que se tira por los costados para desequilibrar defensas con su gran desborde. Esta no ha sido la Copa América de Catalina que falló un penalti, y solo ha marcado un tanto, algo que no es habitual de la goleadora del certamen con las colombianas. Además, Banini, es el motor de Argentina. Cuando no está entonada, el juego no fluye en la albiceleste.



Linda Caicedo vs Yamila Rodríguez: dos jugadoras muy similares por su velocidad, y la manera como rompen defensoras en cualquier esquema. Una que se tira más al centro del ataque como Rodríguez, y Caicedo que es una todo terreno jugando en cualquier zona del frente del ataque. Ambas tienen la capacidad de romper líneas con facilidad, y son difíciles de parar. La argentina es la segunda goleadora del certamen con cuatro goles.



Mayra Ramírez vs Mariana Larroquette: no ha sido la Copa América de Larroquette que ha quedado a deber con sus goles. Por su parte, Mayra es similar a Linda Caicedo, son jugadoras que salen del área y juegan para su equipo. Además, a punta de su físico, y su cuerpo, logra desestabilizar a cualquier defensa y ganar con facilidad en la banda para aportar al ataque del combinado nacional.