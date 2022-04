Colombia va tras su cupo al Mundial Sub-20 Femenino: ¡Ganar o ganar!

Con Brasil ya clasificada al Mundial y con el título del Campeonato Sudamericano Sub-20 Femenino sentenciado para la 'Canarinha', la Selección Colombia que dirige Carlos Paniagua buscará este domingo la clasificación al Mundial de la categoría que será en Costa Rica en el mes de agosto. Las colombianas, con los pies en la tierra, solo piensan en derrotar a Uruguay en el partido más importante que asumirán en Chile.

Este sábado, la tricolor realizó su último entrenamiento en el estadio antes de enfrentar a la celeste en el partido que definirá al segundo clasificado a la Copa Mundial. La buena noticia es que el técnico Paniagua dispone de las 22 jugadoras para este duelo, en el que tendrán que hacer respetar ese segundo lugar en la fase final, el cual consiguieron tras derrotar 3-0 a Venezuela en la jornada de mitad de semana.



En charla previa con los medios, en entrenador destacó que ya tiene un once definido y por lo que dejó ver, repetirá la nómina que jugó ante Venezuela. "Para el juego con Uruguay apenas tuvimos una unidad de entrenamiento, paramos un 11 y estamos esperando que llegue la hora del partido", y tras ser consultado sobre la posibilidad de Ingrid Guerra como titular, dijo: "es una jugadora que ha crecido en su fútbol y ha entrado bien, y esperamos que vuelva a tener la oportunidad, pero tenemos un grupo que jugó bien ante Venezuela y esperamos que se ratifique".



El seleccionador colombiano mencionó que "lo más difícil de esto fueron los partidos tan seguidos, con un día de recuperación. El equipo sintió ese esfuerzo físico, pero afortunadamente en el cuadrangular final son dos días de descanso y hemos recuperado bien el equipo (...) Tenemos mucha fe que vamos a conseguir ese cupo y queremos darle comienzo a una buena planificación al Mundial".



Colombia y Uruguay llegan con números muy similares, cada una con una victoria en la fase final (ambas frente a Venezuela) y una derrota (frente a Brasil). Promete ser un duelo intenso y muy físico, donde la inteligencia y la paciencia cobraran un valor importante.



¿Cuándo y dónde se podrá ver este partido? Colombia jugará frente a Uruguay este domingo 24 de abril en La Calera (Chile), a partir de las 4:00 pm (hora colombiana). El juego llevará transmisión de Señal Colombia y Directv Sports.



Números con los que llega Colombia



Balance general: 3 victorias, 2 empates y una derrota.

Goles a favor: 10

Goles en contra: 4

Arcos en cero: 4



Fecha 1 | Descanso

Fecha 2 | Argentina 0-0 Colombia

Fecha 3 | Colombia 1-1 Venezuela

Fecha 4 | Colombia 5-0 Perú

Fecha 5 | Chile 0-1 Colombia



Fase final

Brasil 3-0 Colombia

Colombia 3-0 Venezuela

Uruguay vs Colombia



Los números de Uruguay previo a Colombia

​

Balance general: 4 victorias y 2 derrotas.

Goles a favor: 21

Goles en contra: 5

Arcos en cero: 2



Fecha 1 | Brasil 2-0 Uruguay

Fecha 2 | Uruguay 3-0 Paraguay

Fecha 3 | Uruguay 13-0 Bolivia

Fecha 4 | Descanso

Fecha 5 | Ecuador 1-3 Uruguay



Fase final

Venezuela 1-2 Uruguay

​Uruguay 0-1 Brasil

Uruguay vs Colombia



Alineación probable

​

Natalia Giraldo; Ana María Guzmán, Ángela Barón, Kelly Caicedo, Sintia Cabezas; Ilana Izquierdo, Liced Serna, Mariana Muñoz; María Camila Reyes (C), Gabriela Rodríguez y Gisela Robledo.