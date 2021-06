Imprecisión, pecado de Colombia en Copa América: ¿cómo resolverlo?

Fueron dos equipos muy distintos los que presentó Colombia en esta Copa América 2021: uno, contra Venezuela, el once estelar de Colombia, y el otro, contra Ecuador, lleno de posibles alternativas. Y la sospecha no tuvo variaciones: en 180 minutos solo pudo anotar un gol.

Hay que decir que cada historia tuvo sus particularidades y sus protagonistas, que a pesar del empate la selección nacional mostró una mejor cara contra Venezuela y que ahora que hay al menos tres partidos más (dos de primera fase y una de la siguiente ronda, a la que ya se clasificó) para seguir encontrando soluciones.



De la primera salida, contra un Ecuador rocoso y mucho más peligroso en ataque que Venezuela, hay que decir que hubo falencias muy pronunciadas que limitaron el volumen de ataque del equipo. Cardona por la banda izquierda lució desconectado y sin cumplir labores de marca, que eran urgentes por el lado de un Yairo Moreno que salía y dejaba muchos espacios por cubrir. Eso no le fluyó nunca al 10 y esta fue la excepción.



Pero ante esa falencia emergió la figura de Juan Guillermo Cuadrado como eje de todo, de la marca y el ataque, referente que pedía la pelota y además se ingeniaba con Cardona el único gol del partido en una pelota parada. Y no, el detalle no es menor pues fue la única manera de acercarse a predios de Ecuador antes de refugiarse en campo propio en todo el segundo tiempo para defender con la vida los tres puntos. Bien por el sacrificio, pero ¿y el juego?



Ese apareció, con mucha más contundencia, este jueves contra Venezuela: ¡fueron 24 remates al arco, 8 entre los palos! Así, para empezar, ya era el triple de producción que en el debut en Copa. Fue como recuperar la memoria de los partidos de Eliminatorias, cuando se marcaron 5 goles en dos salidas y la contundencia se asomaba como una nueva virtud. Pero ojo al detalle: la definición fue el gran dolor de cabeza.



"Pienso que el grupo tiene por mejorar esa lectura de saber cuándo se debe plantear un juego con intensidad y cuándo nos debemos replegar. Es cuestión de tomar buenas decisiones en el momento de la finalización, de tener esa firmeza en la definición... No estuvimos finos en la finalización", reconocía el propio técnico Rueda.



Y es que en este torneo el arco se les cerró a Duván Zapata y Luis Muriel, que se cansan de hacer goles juntos en Italia. En esta última salida Cuadrado no estuvo tan consistente como antes y Cardona, que arrancó muy bien, se fue cansando. Tenerlos a todos a tope es un principio de solución a la falta de gol en los partidos de Copa. ¿Pero qué más hacer para potenciarlos? Hay varias opciones:



1. La media distancia

Una fórmula que arregló el partido contra Ecuador pero que se usó poco contra Venezuela fue la media distancia. Y es raro no usarla con tantas opciones: Cardona, Muriel, Díaz, Matheus, para empezar, son alternativa. Rueda probó a Campaz pero no es fácil estrenarse y pretender hacerlo con gol... sigue siendo una alternativa.



2. El desmarque

Otra situación que va siendo habitual es que se confía demasiado en la potencia de Zapata en el duelo hombre a hombre y se le recarga la obligación. ¿Y los demás? Hay que usar esa virtud para sorprender, los Muriel, los Borja, Borre o el que llegue, necesitan aprovechar ese arrastre de marcas para abrir nuevos caminos, para que Cuadrado no siempre tenga que devolver la pelota hacia atrás una y otra vez sino que los de arriba le propongan el pase.



3. Los costados

Hay un desequilibrio por la bandas: Muñoz lo hace muy bien en la salida pero Tesillo no se anima, el primero deja espacios a su espalda, el segundo es garantía en su zona en materia de marca. Una parte del trabajo bien, otra no tanto, en ambos casos. Puede ser que Fabra, e último convocado por lesión de Moreno, sea una carta más, pero lo cierto es que por las bandas todavía hay mucho que hacer para ayudar a proyectar el ataque desde el campo propio.