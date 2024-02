Colombia cerró su penoso Preolímpico y redes explotaron: vea memes

La Selección Colombia no pudo cerrar con honor su paso por el Torneo Preolímpico y registró lo que ha sido el peor combinado nacional en todos las competencias y procesos.



Y es que con su caída ante Bolivia, los dirigidos por Héctor Cárdenas terminaron el torneo siendo la única selección sudamericana que no consiguió victorias y tampoco anotó goles.



Ante esto, la hinchada del seleccionado nacional no aguantó más y explotó en redes sociales con memes que van dirigidos a Cárdenas y los jugadores.

Vea mejores memes

Si este es el futuro de la selección de mayores, terrible, negro futuro. pic.twitter.com/o0omq3nIjV — Σl Μλπ Dεl Μλπɢλ ✪ (@ElManDelManga) February 2, 2024

NO LE PUDIERON HACER UN GOL A BOLIVIA. pic.twitter.com/wjS1DS9lha — Danielkovic. (@CHAPlTA) February 2, 2024

Cardenas en estos momentos viendo que logró el mayor antirecord de la sub 23: pic.twitter.com/5Xx9FRdJVF — Jeank Mechudon't 🐆 (@Jeankprimo17FCB) February 2, 2024