Convocatoria de Colombia Sub-23: algunos de Liga, otros del extranjero

La Selección Colombia sub-23 continúa en la preparación para el Perolímíco que se jugará en Colombia y Arturo Reyes continúa en la consolidación de la nómina que estará en ese torneo.

Para ello, el entrenador convocó a los futbolistas que estarán en el amistoso contra Japón el próximo 17 de noviembre en Hiroshima y dentro de ese grupo de jugadores hay jóvenes del rentado local y del internacional.

La Tricolor empezará su periplo a suelo asiático el próximo 12 de noviembre y empezará su regreso el 18, lo que implicará un largo viaje para algunos futbolistas de la Liga que continúan en competencia en los cuadrangulares y están convocados.

Estos son los 21 convocados

Álvaro Angulo - Rionegro Águilas

Andrés Balanta - Deportivo Cali

Kevin Mier - Santa Fe

Luis Sandoval - Junior F.C.

Carlos Terán - Envigado F.C.

Juan Pablo Ramírez - Atlético Nacional

Andrés Reyes - Atlético Nacional

Esteban Armando Ruiz - DIM

Maicol Medina - Patriotas F.C.

Johan Carbonero - Once Caldas

Ménder García - Once Caldas

Ricardo Márquez - Unión Magdalena

Luis Miranda - Cúcuta Deportivo

Kevin Agudelo - Genoa Cricket F.C. (Ita)

Brayan Vera - U.S. Lecce (Ita)

Jaime Alvarado - Hércules de Alicante (Esp)

Andrés Solano - Atlético de Madrid (Esp)

Nicolás Benedetti - Club América (Mex)

Carlos Cuesta - KRC Genk (Bel)

Eduard Atuesta - Los Angeles F.C. (USA)

Eddie Segura - Los Angeles F.C. (USA)