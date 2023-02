Selección Colombia huele el Mundial Sub-20: ¿cómo se clasifica?

La Selección Colombia Sub-20 venció 1-0 a Ecuador en la tercera jornada del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub-20, y está muy cerca de clasificar al Mundial de Indonesia, que se disputará del 20 de mayo al 11 de junio.



La clasificación parece un hecho, y solo será cuestión de tiempo para dar el paso final para quedarse con uno de los cuatro cupos que tiene la Conmebol para ir al Mundial juvenil.



Brasil y Uruguay ya están clasificadas, pues suman 9 puntos; Colombia es tercera con 6 unidades; por su parte, Paraguay y Venezuela suman 1 punto, mientras Ecuador no tiene unidades aunque no está eliminado todavía.



Cómo se juega la fecha 4

Se jugará el jueves 9 de febrero, así:



3:00 p.m.: Ecuador vs. Venezuela

5:30 p.m.: Uruguay vs. Paraguay

8:00 p.m.: Colombia vs. Brasil



Cuentas de Colombia para clasificar

Colombia depende de sí misma. Si gana por lo menos uno de los dos partidos que le quedan en el hexagonal (cierra con Venezuela) estará en el Mundial. Incluso sumando un punto lo dejaría en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20.



Lo curioso es que el próximo jueves, Colombia podría llegar clasificada al Mundial antes de enfrentar a Brasil. ¿Cómo podría darse? Fácil: si Ecuador y Venezuela empatan a primera hora, y luego Uruguay le gana a Paraguay, la Selección que dirige Héctor Cárdenas garantizaría su cupo mundialista aún si perdiera los dos partidos que le quedan.



Así, la Selección solo espera que llegue la cuarta fecha para clasificarse, pues las matemáticas y el desarrollo del hexagonal parecen ayudarle a Colombia para estar en el Mundial Sub-20.



Cómo puede quedar Colombia fuera del Mundial Sub-20

Si la Selección pierde contra Brasil y Venezuela, se quedaría en 6 puntos. Venezuela y Paraguay todavía podrían hacer 7 puntos si ganan sus dos partidos (Paraguay enfrentará a Uruguay y Ecuador; Venezuela rivalizará con Ecuador y Colombia).