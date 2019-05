Colombia se entrenó por última vez antes de la elección de los 23

En su último entrenamiento previo a la comunicación respecto a los 23 elegidos para representar a la Selección Colombia en la Copa América de Brasil 2019, el equipo dirigido por Carlos Queiroz se enfrentó al equipo Sub 20 de Millonarios, al cual derrotó 3-0 con goles de Andrés Felipe Ibargüen, Edwin Cardona y Luis Díaz.



La ‘Tricolor’ que trabajó con 14 jugadores, contó con la presencia de David Ospina durante los dos tiempos del partido, por lo que Eder Chaux y Aldair Quintana no sumaron minutos, de igual manera, la situación más llamativa que se presentó fue la ausencia de Yerry Mina en el grupo que disputó el partido, situación para la que no se conocieron razones específicas. Sin embargo, tranquiliza que el futbolista de Everton estuvo presente durante toda la práctica acompañando a sus compañeros.



Con la gran mayoría de jugadores ya en territorio nacional, pero no todos presentes en los trabajos realizados por el entrenador portugués, son muy pocos los futbolistas del grupo de 40 preseleccionados los que aún no estarían a disposición del cuerpo técnico, que el jueves 30 de mayo, a las 4:00 p.m., dará a conocer la lista definitiva de viajeros a tierras cariocas.



El grupo que se entrenó hasta este miércoles en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol quedó libre y los futbolistas que integren la lista definitiva se volverán a reunir el sábado 1 de junio para empezar los trabajos con miras al partido de despedida de la Selección frente a Panamá, que se realizará en Bogotá el próximo lunes 3 de junio en el Estadio el Campín a las 5:00 p.m.



Días más tarde, la Selección viajará hacia Lima, donde el 9 de junio disputará su último partido de preparación previo al debut en la Copa América, que será contra Argentina el 15 de junio en el estadio Arena Fontenova de Salvador Bahía.



Este miércoles arribó al país el futbolista de Fiorentina, Luis Fernando Muriel, uno de los últimos futbolistas del país que militan en ligas del exterior que llegaron y uno de los que tiene altas probabilidades de integrar el grupo de futbolistas que estará en el certamen continental.