Colombia puede cerrar 2023 como líder de Eliminatorias: ¿qué necesita?

Este martes, 21 de noviembre, se juega la sexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, última fecha que se jugará en 2023.



La Selección Colombia visita a Paraguay en Asunción, con la posibilidad de cerrar el año como la única invicta de las clasificatorias de Conmebol.



Además, luchará con Argentina y Uruguay por terminar como líder de la tabla de posiciones. Sin embargo, en una Eliminatoria tan apretada, no puede relajarse, porque también podría caer incluso hasta el sexto lugar.



Todo dependerá del marcador que obtenga contra Paraguay, y de una mezcla de resultados que se den en los demás partidos de la 6ª fecha.



Así está la tabla de posiciones en las Eliminatorias Sudamericanas:



1- Argentina | 12 puntos | +5

2- Uruguay | 10 puntos | +5

3- Colombia | 9 puntos | +2

4- Venezuela | 8 puntos | +3

5- Brasil | 7 puntos | +2

6- Ecuador | 5 puntos | +1

7- Paraguay | 5 puntos | -1

8- Chile | 5 puntos | -3

9- Bolivia | 3 puntos | -7

10- Perú | 1 punto | -7



¿Cómo puede terminar Colombia como líder de Eliminatorias? Estos son los resultados que necesita



Paraguay vs. Colombia: hay que ganar, y ojalá por dos goles o más en la diferencia. Así, llegaría a 12 puntos, los mismos que tiene Argentina antes de empezar la jornada 6.



Uruguay vs. Bolivia: por difícil que parezca, sería ideal para Colombia que haya un empate en Montevideo, o incluso que ganen los bolivianos. Parece casi imposible, si se tiene en cuenta que los charrúas vienen de ganarle a Brasil y a Argentina en sus dos últimos partidos. Si los uruguayos no ganan, llegarán máximo a 11 puntos y no superarían a la Selección Colombia.



Brasil vs. Argentina: fuerza al equipo brasileño, pues le conviene a la Tricolor que el local gane en el Maracaná, ojalá por dos goles o más. Así, Argentina se quedaría en 12 puntos y la diferencia de gol sería el virtual ítem de desempate con los cafeteros.



Ecuador vs. Chile: sería bueno que los australes sumen en Quito, así Ecuador no superaría a Colombia en caso de que la Selección no gane en Asunción… hay que pensar en quedar en el top 3.



Perú vs. Venezuela: justamente para cerrar el año en los primeros puestos, a Colombia le sirve que Perú empiece a sumar y no le permita a los venezolanos obtener los tres puntos. Esto si la Tricolor no puede ganar en Asunción.