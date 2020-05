‘Antes de salir a la cancha, recibimos amenazas’: confesión de USA 94

En diálogo con Antena 2 de RCN, Óscar Córdoba reveló detalles sobre la dura situación, ajena a lo deportivo, por la que estuvo la Selección Colombia durante el Mundial de Estados Unidos 1994.

​Recordemos que en aquella oportunidad, el equipo colombiano llegaba como uno de los favoritos pero terminó saliendo en Fase de Grupos.

El primer duelo de Colombia fue derrota frente a Rumania por 1-3, Córdoba recordó que “a pesar de hacer un gran esfuerzo, no fuimos certeros en ataque y perdimos un partido complicado, que no estaba en nuestro presupuesto perderlo”.



A pesar de ello, la Selección pasó la página y de inmediato comenzó a pensar en el duelo frente a los locales. “Preparamos esa revancha contra USA, al cual habíamos enfrentado cinco veces, ganamos tres y empatamos las otras dos. Estaba todo bien, creo yo”, señaló el exfutbolista.

​Desafortunadamente todos los planes se fueron al piso, justo en la previa del partido definitorio: “Antes de salir a la cancha recibimos amenazas ‘Pacho’ (Maturana), ‘Bolillo’ (Gómez) y el mismo ‘Barrabás’ Gómez. En ese momento el equipo se quiebra, no sabe cómo reaccionar y yo creo que ningún ser humano sabe reaccionar cuando te llega una amenaza de muerte”.



En este orden de ideas, según el arquero, “lo que pasó dentro del terreno de juego fue respuesta a lo que sentía el equipo. Era un grupo muerto porque sientes que tu propio país torpedea aquella ilusión, y nos dimos cuenta que estábamos ya idos contra Estados Unidos”.



Inclusive, según contó, el autogol de Andrés Escobar ocurrió en gran parte gracias a esa presión: “Él era un jugador tan certero y capacitado, que enfrentarse a una situación tan incómoda no era normal y apareció el autogol. Todo pasó por el contexto que nos rodeó”.

Por último señaló que tras esa decepción, el pueblo colombiano “nos recibió de una forma incómoda” en aquel momento, pero de a poco “la gente se va enterando de esas amenazas” y va comprendiendo el porqué pasó lo que pasó.