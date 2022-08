¡A seguir soñando y no despertar! La cruda realidad de Colombia Sub-20

El semblante de la Selección Colombia Femenina Sub-20 es la misma que la situación que viven las subcampeonas de la Copa América en territorio colombiano. El combinado nacional de mayores se vio enfrentada a un gran problema y a una incertidumbre enorme que las rodea cada año.

Sueñan, y cuando despiertan, vuelven a la realidad en la que se ven sujetadas por un ente que no le interesa los logros que ellas han hecho. La Copa Libertadores del Atlético Huila, los Juegos Panamericanos en 2019, el subcampeonato de la Copa América haciéndole frente a las dueñas del certamen como lo es Brasil, y ahora, la victoria por la mínima diferencia contra Alemania, que dominan el Mundial Sub-20 debería dar de qué hablar y poner las cosas en su lugar. ¿Qué piden ellas?, es sencillo: que se valore lo que hacen con una liga digna.



Sin embargo, los sueños de cada jugadora se acaban cuando regresan a un país que no tiene ni un mísero interés en darles lo que cada una de ellas se merece. Es un trabajo digno, y no pareciera por la cantidad de retrocesos que dominan a las ligas. Un torneo simplemente por quedar bien con las jugadoras que dura menos de dos meses para simplemente darles contentillo es una completa payasada. Y cuando intentaron hacer una larga, volvieron a la misma excusa de siempre: que no hay garantías porque se acerca la Copa Libertadores.



Solo América de Cali y el Deportivo Cali tendrán protagonismo en el final del 2022 cuando por primera vez, dos elencos del Valle del Cauca representen a Colombia en la Copa Conmebol Libertadores. Y es muy triste saber que cuando se vislumbraba la posibilidad de hacer dos torneos en el presente año, acaben con esa idea. Ahora mantiene Fernando Jaramillo con un pie y medio afuera de la Dimayor que van a hacer dos certámenes en el 2023, pero siempre han quedado a deber con promesas falsas.



El presidente electo, Gustavo Petro también manifestó su anhelo de que las jugadoras en Colombia tengan una liga digna y justa. Vaya a saber uno si lo dejarán trabajar con el Ministerio del Deporte en la cabeza de María Isabel Urrutia designada hace unos días, y con la Dimayor y Federación Colombiana de Fútbol, los ‘padres’ de las jugadoras, pero que a la hora de dar un abrazo con Linda Caicedo se demuestra el gran cariño que se tiene Ramón Jessurún con las seleccionadas.



Así las cosas, es muy triste saber que la Selección Colombia Sub-20, en la que hay 18 jugadoras de las 21 convocadas que actúan en la Liga Femenina BetPlay, y una vez regresen de Costa Rica, se enfrentarán a la cruda realidad de que no habrá torneo. ¿Cómo explicarles a los demás países que Colombia fue sede de una Copa América, fue subcampeona y no tendrá certamen? ¿Cómo explicar que las juveniles que vencieron a Alemania en el debut del Mundial Sub-20 no podrán desempeñarse para fortalecer su crecimiento deportivo?



Ahora se avecina la Copa del Mundo Sub-17 con Linda Caicedo y Gabriela Rodríguez que darán argumentos para que se respete. Pero ni pasar de fase en Costa Rica, ni superar lo hecho hace 12 años cuando quedaron cuartas, logrará cambiar la opinión de los entes que rigen el fútbol colombiano, que, pese a los logros, responden con más retrocesos que avances. Y cuando se oyen beneficios, los acaban completamente.



18 jugadoras regresarán al país una vez finalice la participación en el Mundial Femenino Sub-20 de Costa Rica, y tendrán que estudiar sus futuros en una nación que no tendrá Liga Femenina BetPlay. Gisela Robledo, Ángela Barón e Ilana Izquierdo cuentan con esa bella fortuna de jugar en España y Estados Unidos respectivamente, pero hacen parte de esa Colombia que acaba los sueños de las futbolistas.