Colombia va por sus primera victoria en Sudamericano: enfrenta a Perú

Este sábado en horas de la tarde-noche, la Selección Colombia Sub-20 afrontará su segundo partido en el Campeonato Sudamericano de esa categoría, contra la Selección de Perú, a las 6:30 de la tarde en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. En el que el conjunto dirigido por Héctor Cárdenas espera poder sumar el primer triunfo, para empezar a soñar con la segunda fase que se realizará en Bogotá.



El equipo luego del empate contra Paraguay en la noche del jueves, empezaron a realizar inmediatamente la recuperación física de los deportistas que tuvieron más desgaste durante los 90 minutos de partido. Ese trabajo estuvo dirigido por el preparador físico Mauricio Ortiz, el kinesiólogo Jafeth Orejuela y el fisioterapeuta Heynar Zorilla, en el cual los deportistas este viernes, hicieron algunos estiramientos específicos y actividad en la piscina del hotel de concentración.





En horas de la tarde, el grupo se desplazó al campo de entrenamiento del América de Cali en Cascajal, para hacer algunos movimientos específicos, con el plantel dividido en dos grupos. El primero con los jugadores titulares, haciendo trabajo diferenciado y estiramiento; y el segundo con los que no jugaron o tuvieron pocos minutos, ejecutando trabajo táctico.



En atención a los medios de comunicación, el segundo asistente técnico, Juan Carlos Ramírez, habló de lo que esperan el compromiso contra los peruanos: “tiene un sistema táctico conservador, de pronto no hace muchos inicios de juego, sino que juega un poco más directo a su centro delantero. Tenemos bien analizado a Perú desde los partidos que hicimos el mes pasado allá, sabemos cuáles son sus estrategias a balón parada, aunque todos los juegos son diferentes”.



Resaltó las virtudes del rival y la importancia de poder volver a un mundial: “su lateral izquierdo es interesante, su número 9 en un jugador que aguanta, de buen biotipo. Los jugadores me han llamado bastante la atención y esperemos que los podamos controlar, que Colombia tenga una muy buena tarde e invitamos nuevamente al público. Tenemos que volver a los mundiales, desde la mayor hasta las juveniles, es importante para el desarrollo del fútbol en Colombia y esperemos que todos estemos alineados”.



El antecedente más reciente entre cafeteros e incas se remonta apenas hace un mes, el 15 de diciembre, cuando ambos seleccionados empataron sin goles en Lima, Perú.



El último enfrentamiento en un sudamericano fue en el de Uruguay en 2015, el 1 de febrero en la segunda fase del torneo por la fecha 3, en el estadio Gran Parque Central de Montevideo. Fue triunfo colombiano 1-3 con anotaciones de Rafael Santos Borré y doblete de Jeison Steven Lucumí, el descuento lo marcó Alexander Succar.



Estadio: Olímpico Pascual Guerrero.

Hora: 6:30 p.m.

T.V.: Caracol TV, RCN TV y Telepacífico.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15