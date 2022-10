¡Colombia no solo hace historia! Inspiradas en importante estadística

Un Mundial Sub-17 no dura más de un mes, y en ese periodo de tiempo, 16 clubes luchan por la gloria mundialista con la posibilidad de superar fases dentro de la competencia e inmiscuirse dentro del último encuentro. Solo una puede levantar el trofeo, y muchos no creían que Colombia podía ser esa candidata para levantar y ganar el trofeo. ¿Por qué? Porque no cuenta con procesos claros dentro del profesionalismo, pues no tiene una liga establecida para las jugadoras.

Años luz, Colombia está mucho más atrasada que diferentes países en la progresión de jugadoras, y más aún en el balompié juvenil, donde solo se destacan torneos aficionados. Sin embargo, varias de estas futbolistas defienden los colores de clubes profesionales en el país. Poco a poco esa diferencia con respecto a otros combinados empieza a cambiar, y con el hambre de seguir haciendo historia, las cafeteras emparejan cualquier juego y hablan de igual a igual.



Con Carlos Paniagua en la dirección técnica, el estratega antioqueño logró clasificarse a los dos Mundiales de las categorías juveniles y en poco tiempo, logró hacer historia venciendo a Alemania en la Sub-20, siendo esta la primera ocasión en la que una selección vence a las teutonas. Hasta esa fecha, solo los hombres le habían podido sacar una igualdad, y qué mejor semblante que sean las mujeres quienes rompieron esa negativa racha.



En la quinta participación de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de la categoría, las cafeteras tuvieron que lidiar contra un grupo complicado ante España, campeona actual, México, subcampeona actual y China. No obstante, con una derrota ante las europeas, jugando de igual a igual, lograron dos triunfos contra las aztecas y las asiáticas. Es la primera vez que pasan la fase de grupos, y en cuartos enfrentaron a Tanzania y luego en semifinales al portento físico de Nigeria a las cuales superaron en los lanzamientos de penaltis.



Sin duda alguna, los avances históricos en el campeonato mundial Sub-17 hablan por sí solos. Llegaron a la final, y será la primera oportunidad para un combinado nacional colombiano de alzar la copa en todas las categorías y en las dos ramas (masculina y femenina). No se cansan de hacer historia, y lo seguirán haciendo, pues hay un importante ranking en el que han escalado a lo largo de toda la competencia.



Colombia llegó a India con el sueño de superar la fase de grupos, y lo logró. Tal vez no se esperaban que pudieran encaminarse en la final, o tal vez sí lo pensaron. El punto es que venciendo todos los pronósticos lo lograron y suben en una velocidad enorme puestos en el escalafón histórico de los Mundiales Sub-17.



Antes de empezar la fase de grupos, Colombia era decimonoveno con solo siete unidades producto de una victoria y cuatro empates. Estaban por debajo de selecciones como Francia, Inglaterra, Italia y China, este último, un rival directo. Con dos victorias, sumaron 13 puntos en la primera instancia sobrepasando a las italianas, asiáticas y a las inglesas.



Clasificaron a los cuartos de final por primera ocasión y enfrentaron a Tanzania que superaron con un triunfo categórico. Así, sumaron 16 unidades y también pasaron a Francia de flojo Mundial instalándose en el Top 15. Gracias a la unidad conseguida ante Nigeria, llegan a los 17 puntos, en el mismo piso que Nueva Zelanda, pero las sobrepasan por mejor diferencia de gol.



Pase lo que pase contra España, Colombia quedará en la decimotercera casilla, escalando seis posiciones en el escalafón histórico. El triunfo contra las ibéricas las haría llegar a las 20 unidades, mismas de Corea del Sur, pero las asiáticas tienen una mejor diferencia de gol que las colombianas, por lo cual, si no hay un triunfo mayor de siete goles, la próxima generación Sub-17 que podría afrontar el Mundial en el 2024 arrancará en el puesto 13.