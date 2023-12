Colombia y el camino que lo llevaría contra Argentina en Copa América

Conmebol y Concacaf realizaron con éxito el sorteo de la Copa América 2024 y con la suerte echada, los 16 equipos participantes de las dos confederaciones, ya conocen a sus rivales en la fase de grupos.



Pese a que la mayoría de grupos quedaron parejos, hubo uno que resaltó más que los demás y fue el D, que lo integra Brasil, Colombia, Paraguay y Concacaf 6 que saldrá de Costa Rica/Honduras.



Más allá de lo complicado que parezca el grupo D, la Selección Colombia tendrá un buen reto para demostrar que puede ir por la clasificación a los cuartos de final y seguir su camino hacia el título. Además, la ambición y objetivo de Néstor Lorenzo por ser campeón ya está trazado.



Muchos se preguntan cómo quedaría el camino de Colombia para llegar a la gran final en Miami, pero lo cierto es que jugar en una zona tan complicada, lo favorecería a futuro en la competencia, pues evitaría a Argentina en cuartos y semifinales, por lo que solo podría enfrentarse a los campeones en juego por el tercer lugar o la gran final.



¿Cómo sería el camino y posibles rivales de Colombia?

​

En caso de que Colombia logre avanzar sea de primero o segundo en el grupo D, en los cuartos de final chocaría obligatoriamente con un rival del C, zona que integran Estados Unidos, Uruguay, Panamá o Bolivia, aunque si la lógica se da, los rivales con más altas posibilidades para enfrentar al seleccionado de Lorenzo son los estadounidenses y los uruguayos.



De igual manera, si Colombia continúa avanzando hacia las semifinales, allí se enfrentaría contra uno de los ganadores del grupo D que podría ser Brasil, Paraguay, Costa Rica/Honduras o con un rival del C que haya superado los cuartos de final.



La única opción para que Colombia logre enfrentarse a la poderosa Argentina sería únicamente en el partido por el tercer puesto o en la gran final y en el caso de que los campeones del mundo no tengan ningún problema en el camino. Sin embargo, también está la posibilidad de que se mida a algún integrante del grupo B en estas mismas instancias, pero solo podrá ser después de las semifinales.