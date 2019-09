Colombia mostró caras nuevas, pero no tuvo gol: 0-0 con Venezuela

La Selección Colombia empató este martes 0-0 con Venezuela, en el segundo partido de preparación de la fecha Fifa de septiembre. Carlos Queiroz pudo ver nuevas caras, hacer variantes y seguir mirando opciones en las bandas jugando sin un volante de armado. Buen primer tiempo, mejor que el segundo, y falta de gol.

La Tricolor volvió a ser protagonista. Trató desde los primeros minutos de superar a Venezuela en posesión, intención, velocidad y desequilibrio. El entrenador Carlos Queiroz realizó nueve variantes respecto al partido que había empatado el viernes con Brasil, dejando solamente a Dávinson Sánchez y a Juan Guillermo Cuadrado como referentes.



Los demás, salieron a dejarlo todo para mostrarse. Y sí que lo hicieron. Los laterales, Luis Manuel Orejuela -por derecha- y Cristian Borja -por izquierda-, tuvieron permanente salida por los costados. En el mediocampo, Jefferson Lerma se sacrificó en marca, pero el que más se destacó fue Yairo Moreno, quien además de sus tareas defensivas, tuvo mucha proyección y asociación para pisar el área. En ataque sí se falló, a pesar de contar con opciones de gol.



Colombia tuvo un mejor primer tiempo. Sin embargo, Santos Borré, Luis Díaz y Orlando Berrío no pudieron reflejar en el arco de Wuilker Faríñez la superioridad cafetera.



En la segunda parte, Colombia perdió superioridad y fue de más a menos. Ya no llegaba con tanta claridad, incluso Queiroz terminó sacando a sus tres atacantes para meter al tridente que brilló con Brasil (Duván Zapata, Luis Muriel y Roger Martínez). Sin embargo, a la Tricolor le faltó generación y las bandas ya no fueron tan peligrosas para los venezolanos.



Rematando el juego, Álvaro Montero se lució y salvó en un par de ocasiones el arco colombiano, con atajadas destacables, y selló el 0-0.