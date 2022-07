Polémica en Colombia vs Argentina ¿mal anulado el gol a Linda?

La Selección Colombia logró avanzar a la final de la Copa América Femenina, luego de derrotar a Argentina, con un tanto de Linda Caicedo. Pese a que el trabajo de la central María Carvajal no se discutió, ni incidió directamente en el resultado de la tricolor, tuvo retos importantes en su accionar.



Durante la semifinal, el trasegar de la central fue correcto. Teniendo en cuenta que no hay uso de VAR, tan solo en la final, hubo situaciones donde pudo darles otro manejo. Acciones donde las jugadoras de parte y parte, reclamaron las directrices, pese a que no representaron mayor incidencia en el resultado final.



❌Penalti clarísimo sobre Mayra Ramírez que no sancionó la árbitra María Belén Carvajal. La jugadora #3 de Argentina le engancha su pie izquierdo, y termina enredándola hasta hacerla caer. Mal la juez chilena en esta acción #CopaAméricaFem pic.twitter.com/Hp3KleZsKJ — ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) July 26, 2022

Una de las dudas que surgió, fue en el tanto que le anularon a Linda Caicedo en el primer tiempo. La misma atacante, ofuscada, le reclamó a la chilena. Consultando con José Borda, analista arbitral, confirmó que la decisión de la jueza fue correcta, la delantera colombiana tocó previamente la esférica con su brazo.



Otra de las acciones que generó disgusto en las jugadoras colombianas, fue una posible infracción en el área sobre Ramírez, a lo que el exárbitro respondió “Estuvo mal en no dar al minuto 59 el penal sobre Mayra Ramírez. Desde el piso, Sofía Braun, la enganchó en el pie y la derribó.



Además, enfatizó en la expulsión de Gabriela Cháves, donde la jueza chilena acertó.