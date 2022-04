Colombia sale a clasificar en Sudamericano Femenino Sub-20: ¡A ganar!

La Selección Colombia juvenil que compite en el Sudamericano Femenino en Chile afrontará este jueves su reto más importante pensando en uno de los cupos al Mundial de Costa Rica. Segundas en el Grupo A que comanda Venezuela con 7 puntos, las cafeteras deberán superar a las anfitrionas si quieren acceder a la fase final. Cuatro equipos (Venezuela, Colombia, Argentina y Chile) llegan con posibilidades y van tras las clasificación.

La Selección Colombia Femenina Sub-20 llega invicta a esta última fecha de la fase de grupos, después de dos empates (Argentina 0-0 y Venezuela 1-1) y una victoria (Perú 5-0). Un nuevo triunfo les permitirá avanzar a la fase final, en la que se definirán los dos clasificados a la Copa Mundial. Cabe recordar que por cada grupo avanzan las dos mejores selecciones. Del otro lado, es decir, del grupo B, están Brasil (ya clasificada) y la segunda plaza será una lucha directa entre Uruguay y Ecuador.



El partido entre Chile y Colombia que se jugará en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, de La Calera, será a las 5:30 pm. Sobre las 3 de la tarde chocarán Venezuela y Argentina. Una busca asegurar su primer lugar y la otra se aferra a la opción de clasificar como segunda del grupo (necesita una derrota de las colombianas, que llegan con mejor diferencia de gol).



La única novedad en el equipo de Carlos Paniagua será la ausencia de Liced Serna, quien no estará disponible tras completar dos tarjetas amarillas en esta fase del campeonato.



Reacciones de las protagonistas



Iliana Izquierdo: "Ante Chile será una final que nos vamos a jugar, contra Perú se nos abrió el arco para marcar la mayor cantidad de goles, pero todavía hay cosas para mejorar. Colombia siempre es muy rica tácticamente y técnicamente que puede marcar diferencia, que puede tener la pelota y marcar al gol. Seguimos dependiendo de nosotras. Necesitamos ganar y con eso aseguramos la clasificación".



Katherine Valbuena: "Es una gran oportunidad para mostrarnos, el fútbol ha crecido a nivel femenino y nos ayuda a demostrar que somos fuertes y tenemos condiciones. Tenemos que confiar en lo que hemos hecho y en nuestro trabajo. La victoria ante Perú es algo muy bueno, nos ayuda y nos motiva. La forma que lo ganamos es muy satisfactorio y nos muestra que podemos dar lo mejor siempre".



Fecha 5 - Campeonato Sudamericano Sub 20

Chile vs Colombia

Estadio: Municipal de La Calera, Chile

Día: Jueves, 15 de abril

Hora: 5:30 pm



Alineación probable: Natalia Giraldo; Ana María Guzmán, Ángela Barón, Kelly Caicedo, Sintia Cabezas, Ilana Izquierdo, Wendy Bonilla, Gabriela Rodríguez, María Camila Reyes, Mariana Muñoz y Gisela Robledo.

​