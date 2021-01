¿Lo respaldó? Las palabras de Claudio Bravo tras la salida de Rueda

Reinaldo Rueda dejó el proceso que llevaba con Chile para convertirse en el nuevo entrenador de la Selección Colombia. Su polémica salida desató un sin fin de comentarios y reacciones, que, hasta la fecha, siguen causando controversia.

Ahora, el turno fue para el histórico portero chileno, Claudio Bravo, quien en un diálogo con TNT Sports Chile, se refirió a la salida del DT vallecaucano del combinado austral, respaldando de cierta manera su trabajo y dejando claro que no es fácil estar en su lugar, luego de todo lo que ha acontecido.



“Es un tema complejo. No es fácil dirigir un país, atrás había mucha presión y, cuando no se dan los resultados y hay especulaciones de si se va o se queda, es complicado. Pero hay que estar en la piel del técnico. Muchas veces estamos en el papel del jugador, pero no al otro lado. En Sudamérica es muy difícil y demanda mucho", dijo.



Asimismo, el arquero con presente en el Real Betis aseguró que Rueda es un gran técnico y está al nivel de grandes entrenadores, pues manifestó que le aprendió bastantes conceptos, que, seguramente, pondrá en práctica cuando se decida por la dirección técnica en un futuro:



“Es gente que está a otro nivel. Reinaldo en la Selección es exactamente lo mismo que ellos (Marcelo Bielsa, Pep Guardiola, Manuel Pellegrini y Luis Enrique). Si tú ves dónde ha estado, también ha hecho cosas que uno puede observar y aprender. Los técnicos que están en ese nivel le sirven a cualquier jugador".



Y añadió: “Un día Guardiola me llamó y me dijo que me veía potencial para ser entrenador. Que debía empezar a visualizar esa idea y expandir mis conocimientos. Me encantaría ser técnico y dirigir a la Selección. Necesito mucha preparación y hacer un camino largo y poder estar ahí. He tenido la vivencia y el recorrido, junto con la posibilidad de compartir con grandes técnicos y jugadores. Además, he logrado éxitos en clubes y Selección, entonces me pregunto, ¿por qué no puedo estar ahí?", finalizó.



Tanto Colombia como Chile se encuentran en la parte baja de las Eliminatorias Suramericanas al sumar 4 puntos en los cuatro partidos disputados. Ambas selecciones llegarán a la doble fecha que hay en marzo con nuevo entrenador, por lo que el reto para ambos equipos nacionales es bastante grande. Por ahora Colombia se quedó con Rueda, en Chile aún no definen al técnico.