¿Plan B? El DT extranjero que podría llegar a la Selección Colombia

Reinaldo Rueda ya está en Colombia para pasar la temporada de fin de año con su familia y así mismo empezar los diálogos con la FCF sobre su vinculación a la Selección Colombia.



Tras la salida de Carlos Queiroz de la dirección técnica, el estratega vallecaucano, con presente en la Selección Chile, se perfila como el candidato número uno para asumir el cargo, por lo que, desde la ANFP, ya dieron la autorización para comenzar con al gestión.

Sin embargo, pese a que todos los caminos conducen a Reinaldo Rueda, aún no se ha concretado nada oficial con la Federación, y es por esto que ya se piensa en un 'Plan B', en el caso de que se caiga la llegada del estratega de 63 años al combinado nacional.



Justamente, en medio de la incertidumbre, el nombre de Claudio Borghi apareció en el radar y fue su representante el que confirmó los acercamientos con la FCF.



“He tenido una charla con uno de los altos directivos de la secretaría técnica de la Selección Colombia y me ha pedido material y último curricúlum de Claudio más toda la información mía. Eso fue hace 15 días... esta semana tuve una charla con él y me dijo que se reunió con el presidente de la Federación, le comentó la posibilidad de Claudio Borghi y lo ha visto con buenos ojos”, dijo Cristian Argiz, representante del DT argentino, en un diálogo con Antena 2.

Asimismo, el agente señaló que la prioridad de él junto a Borghi es lo deportivo, siendo el tema económico un factor de segundo plano:



"El tema económico, si bien es importante, pasa a un segundo plano porque la idea es que la Federación Colombiana se decida por Claudio. Después nos sentaremos a charlar, pero obviamente la prioridad es lo deportivo".



"Siempre pienso que Claudio Borghi está hecho para la Selección Colombia por el juego ofensivo que tiene, la calidad individual de los jugadores colombianos y la velocidad que tienen. Creo que calzarían justo con Claudio Borghi, sería algo fantástico que vaya porque la gente en Colombia lo va a amar", precisó.



Por último, Argiz explico que, si la llegada de Reinaldo Rueda se cae, las probabilidades para que el técnico argentino llegue a la Tricolor son bastante altas:



"Seguramente la próxima semana tendré una charla con la Secretaría Técnica de la Federación Colombiana a ver qué decisión tomaron. Yo veo con buenos ojos la llegada de Claudio Borghi a dirigir la selección de Colombia", concluyó.