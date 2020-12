Borghi se confiesa sobre posibilidades en Colombia: toda la verdad

La Selección Colombia sigue sin entrenador después de la salida de Carlos Queiroz, y la demora en las tratativas con Reinaldo Rueda para que asuma como seleccionador cafetero ha hecho que la Federación Colombiana de Fútbol esté buscando un plan b, pues necesita tener la cabeza de un nuevo proyecto y pensar en las Eliminatorias a Catar 2022 y la Copa América 2021.



Es así que salió el nombre de Claudio Borghi como una opción para Colombia. El argentino, que dirigió a Chile entre 2011 y 2012, fue ofrecido y su nombre gustó.



“He tenido una charla con uno de los altos directivos de la secretaría técnica de la Selección Colombia y me ha pedido material y último curricúlum de Claudio más toda la información mía. Eso fue hace 15 días... esta semana tuve una charla con él y me dijo que se reunió con el presidente de la Federación, le comentó la posibilidad de Claudio Borghi y lo ha visto con buenos ojos”, dijo Cristian Argiz, representante del DT argentino, en un diálogo con Antena 2.



Sin embargo, este lunes el propio Borghi confesó toda la verdad de cómo van y cómo se dieron los acercamientos con la Federación Colombiana. “Cuando uno tiene una oferta de trabajo, se da un poder muy específico para determinado club. Yo lo di para Arabia Saudita, porque había una posibilidad, y esta persona a la que se lo di empezó a ofrecerme por todos lados, cosa que no me gusta. Me llamó y me dijo que estaba la posibilidad de Colombia y le dije que sí, que para mí era interesante”, confesó Borghi en ‘CDF Chile’.



El entrenador dejó claro también que “no es más que eso”. “No hay ninguna tratativa, ni ninguna charla. Hay que esperar lo que pase con el ‘profe’ Rueda. Yo tengo alguna experiencia en selección y eso cuenta a favor; pero yo he tenido varias ofertas de trabajo, hay posibilidades siempre”.



Finalmente, a Borghi le preguntaron que, en caso de darse una oferta concreta de la FCF, si le interesaría dirigir a Colombia. “Tienen un buen equipo, lo conozco bastante bien. Tiene jugadores en grandes equipos de Europa; no ha comenzado bien, pero creo que es una selección muy interesante, sí es una selección que sí me interesa”.