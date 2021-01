Fuertes palabras: Borghi criticó a Rueda tras su salida de Chile

Las reacciones sobre la salida de Reinaldo Rueda de la Selección de Chile siguen dando de qué hablar. Históricos como Arturo Vidal y Claudio Bravo se refirieron a la situación con el colombiano y, a manera de respaldo, apoyaron el trabajo del estratega vallecaucano, quien puso fin a su paso por el conjunto austral para unirse a la Selección Colombia.

Sin embargo, las críticas hacia el DT cafetero también se conocieron. Justamente, Claudio Borghi, uno de los que 'sonó' para reemplazar a Carlos Queiroz y que además dirigió a Chile en el pasado, arremetió contra Rueda por su decisión de dejar a 'La Roja' en medio de las Eliminatorias.



"En el escenario que estamos viviendo, no sabemos por qué se fue Rueda, si pagó o no. Tenemos hasta problemas económicos por haber quedado como huevones ante la salida de un técnico que se fue de vacaciones y terminó siendo técnico de otro equipo", dijo el técnico argentino en una entrevista con 'Futuro Fútbol Club de Radio Futuro'.



Asimismo, el también exfutbolista lanzó un dardo a la ANFP y dejó claro que, hasta el momento, no hay un proyecto definido.



"Entonces, ¿para qué estamos buscando DT? ¿Para la selección mayor? ¿Para potenciar a menores?... Hasta que no nos diga para qué quiere al entrenador, de si quiere que proyecte o no, ahí recién se podrá tener una visión más clara".



Por último, Borghi manifestó su agrado por José Pékerman para que sea el próximo seleccionador de Chile al señalar que su compatriota es un 'gran formador'.



"En su esencia, es un gran formador. No solo le importa el fútbol, sino también el resto. Antes de dar nombres, si me dicen Pékerman digo ya. Pero él tenía un trato especial en Colombia, porque se iba a Argentina. Yo entendía que estaba retirado, pero quizás le entusiasma venir", finalizó.