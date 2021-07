Nadie es más que el equipo: Colombia gana sin Cuadrado, Falcao y James

Para empezar vale la pena advertir que nadie desconoce experiencia, talento ni autoridad. Pero los buenos resultados traen también incómodas preguntas: ¿está lista Colombia para dar el paso al futuro sin tres de sus líderes tradicionales?

Este sábado, el equipo de Reinaldo Rueda se clasificó a la semifinal de la Copa América tras dejar en el camino a la siempre difícil Uruguay, en una intensa e impecable definición por penaltis. Logró un resultado memorable, que iguala lo hecho en la Copa Centenario de 2016, la mejor clasificación de una selección en un torneo continental desde el último título, en 2001.



Y lo hizo con algunos habituales como Ospina, Barrios y Zapata pero sin James, Falcao ni Juan Guillermo Cuadrado. Nada menos. Estos últimos no son solo capitanes sino hombres que se ganaron el respeto a fuerza de talento y compromiso. Sin embargo, les faltó algo de esa mística que tiene este nuevo equipo de Reinaldo Rueda para lograr un resultado tan favorable, en un torneo al que se llegaba más para conocer y probar que para destellar.



No hicieron falta los veteranos en este nuevo y favorable resultado y eso es bueno y preocupante: en el primer punto es claro que abrir paso a una nueva generación que empieza a dar resultados es un señal de evolución que debe ser satisfactoria, pero en el segundo queda el interrogante de si volverán. Es un hecho que Cuadrado, el único de los tres que hace parte de la concentración actualmente sí lo hará, el próximo martes contra Argentina. ¿Y los demás?



Falcao viene de dos años de arrastrar lesiones y de tener en duda su papel -y su salario- en Galatasaray. James aterrizó en la Premier League con el Everton de Ancelotti, y cuando estuvo sano fue influyente. El problema es que no siempre lo estuvo y sus ausencias hicieron dudar de su real costo-beneficio. A eso hay que sumar que ya no tiene a su mentor y que, por si fuera poco, el nuevo DT, Rafa Benítez, no tiene una buena impresión sobre él.



Y una duda más: el zurdo es quien está más lejos de los tres de la Selección Colombia, tras manifestarse públicamente contra la decisión del técnico Reinaldo Rueda de no contar con él para darle tiempo de recuperación total de sus problemas físicos. Habló de irrespeto y otras varias quejas que no alientan la ilusión de verlo de regreso.



Hoy los resultados llegan de la mano de Mina y Dávinson, pero también de Muñoz, de Cuéllar, de Borré, de Díaz y de Muriel. No son tan jóvenes pero marcan otro rumbo, claramente.



"Nadie es más que todo el equipo, cuando estamos unidos somos más fuertes, si alguien se sale del planteamiento del 'profe' Rueda será más difícil, hay que estar unidos", decía Cuadrado recientemente. ¿Habla de todos, de casi todos, de ninguno? El tiempo y los resultados irán marcando el rumbo.