Los 5 pecados de Selección Colombia que Rueda no ha podido resolver

El pitazo fue lo mejor para el duelo Colombia vs Paraguay por las Eliminatorias a Qatar 2022: ni aún jugando tres días se habrían hecho daño, en esa política de imprecisión del dueño de casa en Barranquilla, y esa apuesta francamente defensiva de un oponente cuyo sello es, justamente, ser diestro en evitar jugadas de gol.

El técnico Reinaldo Rueda se mostró crítico al final del último 0-0, el quinto empate que empata la selección nacional, y dejó en el aire que, ahora que los resultados no ha acompañado su proceso, es momento de asumir culpas. Repasamos su lista de pecados sin solución:



1. ¿Ansiedad?

"Tenemos que asumir responsabilidades. Nos equivocamos en la precipitud, en el estado de ansiedad por no finalizar. De parte mía, como responsable de las decisiones, y el cuerpo técnico, creo que intenté buscar tanto el equilibrio como la oxigenación y el orden. Tampoco podíamos precipitarnos, ni regalarnos", dijo Rueda tras el gris empate 0-0 contra Paraguay. Es esa prisa constante, esa falta de paciencia en la última puntada, lo que más parece estar constándole al equipo.



2. El mediocampista de salida?

​Lo bueno que tiene Wilmar Barrios es que responde las preguntas, tapa todos los huecos, se nota tanto que se ve poco lo demás. Y ahí están las fallas. Colombia requería contra Paraguay un medio campo un hombre de quite (Lerma) y uno de esos con buen pie, que sacan al equipo o resuelven con su talento en situaciones de crisis. Pensé el DT en la nómina titular y le quedó Cuéllar, solo que, a pesa de la enorme confianza del DT, no logró responder en todo: sí, fue seguro en el quite en el medio y retrocedió a tiempo, pero le faltaron asociaciones ofensivas, que sí las tuvo pero más individualidades. Ahora ni Cuéllar ni Lerma se medirán a Perí por sus tarjetas amarillas. ¿Qué puede hacer el jefe=



3. El pase

​Si hay algo que explica la convocatoria de un James Rodríguez, a quien le bastaron unos 350 minutos ser llamado, es que las ideas no se caen en Colombia y si lo hace están aterrizando en un solo bando: A James le fluyó, como siempre, la tarea de encontrar espacios, se juntó con Muriel, Borja y más eficazmente con Díaz, y parece que en esa búsqueda, después de agotar cinco cambios con Paraguay, hasta aportó un zurdazo desde lejos a su repertorio.



4. James

Fue un lío que por ahora no tiene solución. La relación entre James y Rueda es una herida profunda que penas está teniendo acercamientos, amagos de reconciliación. James dio lo suyo al llegar primero a la concentración del equipo en Brasil (derrota 0-1) y hasta cancelar un par de citas en helicóptero a Sao Paolo, para dejar muy claro su compromiso.

Pero luego el entrenador no supo bien cómo ubicarlo, no fue mediapunta ni creativo neto porque lo lanzaron a la derecha (por donde suele aparecer) y tampoco fue un dechado de virtudes. ¿Pruebas? Colombia lleva cinco salidas sin gol- Si está ahí y sanó, ¿cómo ubicarle para sacarle prospecto.



5- Finalización

El gran problema del equipo nacional es la falta de brújula para meter la pelota al arco rival. Lo intentaron todos, con pequeños espacios chicos o grandes, sin éxito. Vale decir que está vez, al menos en el papel, el de Rueda era un plantel muy ofensivo, pero también un poco denso, a juzgar por la distancia que se tomaron algunos. Pedían a Borja y jugó y así Díaz (el más aplaudido), James, Cuadrado, Arango, Borré... Jugaron todos y no la metió nadie la pelota. ¿Síntoma? Puede ser ya una enfermedad crítica.