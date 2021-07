Cinco apuestas de Rueda para que Colombia supere la semifinal de Copa

¡Llegó la hora! Pasaron cinco años desde la última semifinal de Copa América y hoy, con algunos sobrevivientes de aquella Copa Centenario en Estados Unidos, el nuevo técnico Reinaldo Rueda espera superar la barrera y volver, después de 20 años, al último partido del torneo.

En un mes lo cambió todo: confianza, sacrificio, compromiso, solidaridad, unión. Esas son ahora las bases de su proyecto. Una o todas juntas explican la clasificación a la semifinal de la Copa América, que disputará este martes contra Argentina (8:00 p.m.)



Tras una brillante fase de cuartos de final contra Uruguay, que se decidió por la vía de los penaltis, el equipo está listo para otra gesta. Claro, en el camino hay problemas sin solución, como la falta de puntería a la hora de la definición o el hueco de la banda izquierda. Lo bueno es que justo a tiempo vuelve un hombre definitivo como Juan Guillermo Cuadrado y que hay un grado tal de confianza que sería un desperdicio no aprovechar.



Rueda tiene al menos cinco asuntos que resolver, cinco apuestas más en el horizonte para superar la paternidad de una Argentina que no distingue torneos y para arruinar los cálculos de todos los que suponen, antes de jugar el partido, que la cita de Messi en la final será con su amigo Neymar y con Brasil. Resumimos los puntos relevantes:



La columna vertebral, intocable



Colombia sabe que necesita buscar cinco jugadores para completar la nómina titular porque los otros seis los tiene clarísimos: David Ospina, Yerry Mina, Dávinson, Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado y Duván Zapata.



Esa base no puede modificarse, salvo caso de lesión o sanción. El arquero nos trajo hasta aquí, los centrales despejaron todas las dudas en el último mes, con el volante de marca más destacado de la Copa dormimos todos tranquilos, el hombre de Juventus es alma y nervio del equipo y regresa en el momento esperado tras pagar una fecha de sanción y Zapata... es válido pedirle goles pero sería una enorme injusticia no reconocer el soberbio trabajo para el equipo que hace.



¡Urgen soluciones por izquierda!



Nadie desconoce el tremendo esfuerzo que hace William Tesillo como lateral izquierdo ni olvida el mejor gol del torneo de Brasil, obra de Luis Díaz. Pero hay que reconocer que por la banda izquierda contra Uruguay, justo la que ellos debían ocupar, se vivieron las penurias en cuartos de final contra Uruguay. Bueno, en rigor pasó antes también... pero en el último juego se notó más de la cuenta.

Rueda tiene en el banquillo a Fabra, un hombre con marca pero con gran proyección ofensiva, que además juega en Argentina y tiene el nervio para enfrentarlos. Y como alternativa para Díaz tiene a Luis Muriel: es cierto que quedó en deuda en cuartos de final, pero sí que conoce la posición, jugó un Mundial ahí y es su momento de buscar la revancha por la vía del sacrificio.



Santos Borré, Chara y las opciones por la banda



La noticia del regreso de Cuadrado es siempre buena. Pero es mejor saber que cuando falte, existen alternativas que el DT puede explorar: con Borré se perdió algo de marca pero se ganó en salida y se le dio una gran preocupación al rival para impedirle la salida por derecha; con Chará se ganó desequilibrio y con Cardona, una opción que no se probó, sería posible ganar pegada y algo más de marca. Sí, no será su posición ideal, pero ¿a quién le importa la comodidad cuando está en juego la clasificación a una final?



Cuéllar, 'todocampista'



Es todo de Rueda. Su conocimiento, su seguimiento, su acierto. Lo vimos todos en las selecciones nacionales desde la categoría Sub 17 pero solo él podía saber que la solución a problemas como la inesperada ausencia de Matheus Uribe estaba en la lejana Arabia Saudí. Cuéllar apareció contra Uruguay como única opción para hacer los cubrimientos cuando Díaz y Tesillo acusaron cansancio. No es por entrar en pánico pero sería algo así como un problema multiplicado por dos ante los eficientes y jóvenes mediocampistas de Argentina. Antes ya había confirmado que es la salida limpia desde su zona y un compañero ideal para Barrios. Vinieron los problemas y apareció él.



Los rematadores



​Una de las ventajas de tener un equipo que se comporta como eso es que a nadie hay que explicarlo por qué es titular y por qué no. Y eso es fantástico cuando hay que apostar por unos que hagan el primer desgaste y otros que intenten luego el remate. El ejemplo perfecto es Miguel Borja: siempre que apareció fue un dolor de cabeza para el rival y contra Uruguay, por ejemplo, casi entró solo para cobrar el penalti. Y no es el único: por molesto que le suene el 'suplente de oro', Muriel es un tremendo rematador de partidos y así es como obtienen de él un máximo rendimiento en Atalanta. Si hay que intentarlo vestido de amarillo, que así sea.