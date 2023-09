Lluvia afectó plan de Colombia pero dejó noticia: ¿juega Cuadrado?

La Selección Colombia tuvo que acomodarse a los cambios de itinerario y los imprevistos en Santiago de Chile, previo al partido de Eliminatorias, este martes, a las 7:30 p.m. hora colombiana.

Un torrencial aguacero que cayó entre la noche del domingo y la madrugada del lunes hizo que se cambiara el sitio de entrenamiento y que no se pudiera hacer el reconocimiento de campo en el estadio Monumental David Arellano, sede del encuentro.



La última práctica, prevista en la sede del Colo Colo cambió para una sede de la ANFP en la Avenida Quilín, donde se ultimaron los detalles para la segunda salida de las Eliminatorias.

La buena noticia es que todos los jugadores estuvieron disponibles y participaron con total normalidad en la práctica, incluyendo a Juan Guillermo Cuadrado, quien había estado en duda por una molestia que reconoció el técnico Néstor Lorenzo, pero de la cual dijo que no comprometía la presencia del jugador en en duelo en Santiago.



No hubo mayores pistas, como es habitual, pero alivia saber que no hay ausencias que registrar. El premio gordo ya lo ganaron decenas de hinchas que lograron autógrafos y fotos de Luis Díaz, James, Dávinson Sánchez y más a las afueras del hotel: