'Chicho' Serna y el doble 5 de Colombia: 'deben tener distinto perfil'

Mauricio 'Chicho' Serna habla desde la experiencia sobre la figura del doble 5, que usó en Selección Colombia como jugador activo y que ahora analiza a la distancia.

“Yo en la selección jugué casi siempre con doble cinco. Indudablemente me sentía siempre más cómodo jugando solo, como lo hacía en Boca. Tenía el manejo del tiempo y el espacio. Pero quizás hoy en día para un solo cinco la cancha se hace muy grande, ya que el fútbol de hoy se juega mucho por las bandas. Está bien que haya otro que lo complemente. Lo que no puede pasar es que sean los dos con el mismo perfil, se deben complementar”, explicó el exjugador, en declaraciones al programa argentino 'Rombo Conceptual'.







Aunque su anhelo era un técnico nacional, respeta la trayectoria del DT, Carlos Queiroz: “Yo en su momento pensé que ya era momento de un técnico colombianos, especialmente por los buenos momentos de Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda. Al no darse nada con ellos creo que la Federación se ha tomado el tiempo necesario de estudiar las diferentes opciones y Queiroz es un tipo que está altamente calificado. Con un buen currículum creo que le puede aportar muchísimo a nuestra selección”.



De la pasada administración, aún tiene inconformidades: “Indudablemente tiene que haber hecho cosas muy buenas porque duró bastante tiempo, fuimos a dos Mundiales. Lo de Brasil fue lo más alto. En Rusia no jugamos bien, no fue una buena presentación cometimos muchos errores. No estuvo en el nivel. Yo diría que lo que no me gustó de Pékerman fue que nunca tuvo a colombianos dentro del cuerpo técnico, entonces no pudo hacer que algún colombiano estuviera ahí para que aprenda y siga su camino, se podía haber ganado tiempo. La Federación tendría que haber sido más exigente”.