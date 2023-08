Cata Usme quiere dirigir la Selección Colombia: ¿Será en Mundial 2027?

Catalina Usme es el símbolo del fútbol femenino en Colombia, pues aparte de ser la máxima goleadora de la Selección, es una líder natural y lo acaba de demostrar en la histórica presentación en el Mundial FIFA 2023, de Australia y Nueva Zelanda.



Usme ya tiene proyecciones en lo que queda de su carrera, y también hace planes para cuando se retire del fútbol como futbolista. Su legado debe continuar, y ella misma se encargará de marcar un nuevo capítulo en la historia del fútbol colombiano de mujeres.



Cata tiene claro que su próximo paso es salir al exterior, pues quiere “ganar un título internacional” antes de retirarse. Sin embargo, sus sueños van más allá.



“Tuve la oportunidad de hablarlo. Quiero hacer mi carrera y terminar mi vida activa, pero a la par prepararme para ser entrenadora. Es un reto que tengo y lo digo desde ya: Quiero ser la directora técnica de la Selección Colombia”, confesó Catalina Usme en charla con SEMANA.



Catalina Usme quiere estar con Colombia en el Mundial 2027, y para eso debe prepararse en todos los aspectos: físicos, deportivos e intelectuales, pues no sabe si lo pueda hacer como futbolista activa o como entrenadora de la Selección.



“En 2027 seguramente será mi último Mundial, al menos esos son mis planes. Pero no sé si la vida me lo dé como jugadora activa o como entrenadora”, comentó.



Además, Usme contó el que quiere que sea su cuerpo técnico cuando inicie ese nuevo reto: “Mi asistente técnico sería Andrés, mi hermano. Mi preparadora de arqueras sería Sandra Sepúlveda; es decir, llevaría personas de mi entera confianza”.