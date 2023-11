Catalina Pérez: regresar con Selección e importancia de Luisa Agudelo

La Selección Colombia femenina, dirigida por el técnico encargado Ángelo Marsiglia, inició concentración en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá y ya en la capital suma dos días de trabajo de cara a los dos duelos amistosos contra Nueva Zelanda.

Una de las futbolistas que vuelve para esta fecha FIFA de amistosos femeninos, es la arquera del Werder Bremen, Catalina Pérez, quien no estuvo en los anteriores duelos contra Estados Unidos por lesión, pero de nuevo está lista para volver a ser la guardiana del arco.



Con respecto a su regreso a Selección, Catalina Pérez mencionó en conferencia de prensa su alegría no solo de volver a defender a su país, sino la emoción de jugar en Bogotá, su ciudad natal.



"La verdad estamos muy emocionadas por el partido, para mí es una alegría grandísima volver a estar con el grupo, la concentración pasada no pude estar”, dijo inicialmente la portera.



Además, agregó: "desde que supe que los partidos iban a hacer acá en Bogotá me emocionó muchísimo, porque soy de acá, toda mi familia está acá. Jugar acá es algo que me alegra demasiado el corazón, es una motivación adicional. La verdad va a ser muy especial".





De igual manera, la golera mencionó la importancia de tener de competencia a la joven arquera de viene de triunfar en Selección Colombia femenina Sub-17, Luisa Agudelo, a quien admira y confesó estar aprendiendo de ella.



"Es una grandísima arquera, con un potencia gigantesca. Aprendo de ella y espero también aportarle en su camino”, mencionó Pérez.



Con respecto a lo que será el duelo contra Nueva Zelanda, Catalina Pérez, le dio mucha importancia por ser una selección top en el fútbol femenino y que también se destacó en el Mundial de Australia.



"Sabemos que es un equipo rápido, que ataca desde arriba, estar muy preparadas para saber dónde están los espacios y explotarlos y general muchas oportunidades", finalizó Catalina Pérez.



Cabe recordar, que la Selección Colombia femenina jugará el primer partido contra Nueva Zelanda, el próximo sábado 2 de diciembre, en El Campín y luego el 5 del mismo mes, enfrentará a las oceánicas en el estadio de Techo, a puerta cerrada.



Andrés Rocha Flórez

En X: @andresrochaf