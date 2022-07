Pérez: 'Soy muy afortunada de ser parte de la Selección Colombia'

En la noche de este lunes, la Selección Colombia consiguió un resultado muy importante en la Copa América Femenina 2022, al vencer a Argentina por la mínima diferencia, consiguiendo la clasificación a la final, el mundial y los próximo Juegos Olímpicos de verano. Al terminar el compromiso, la arquera Catalina Pérez se mostró muy contenta al conseguir los primeros objetivos.

“Me siento muy afortunada de vivir lo que hace este grupo, que es esa gran alegría y esa entrega que cada una le mete a esto, la selección y el fútbol. Puedo vivir con profesionales top en el fútbol y también con seres humanos calurosos, siempre pendiente el uno de la otra y jugar fútbol con ellas no tiene precio”.



“Ir a unos Juegos Olímpicos y a un Mundial es una alegría demasiado grande y cuando las que hemos estado nos morimos por volver. Esa es la entrega que le ponemos todos los días a los entrenamientos, esa es nuestra meta y sobre todo poder hacer una muy buena representación en ambos eventos”, añadió la golera.



Está muy feliz por seguir haciendo parte de la selección: “gracias a Dios he podido estar en la selección harto tiempo y la verdad son mi familia, desde pequeña he sido afortunada de estar aquí, compartiendo con ellos, creciendo con ellos a diario y espero estar muchos años más”.



Reveló el duro camino que ha afrontado: “no ha sido nada fácil, he tenido momentos muy difíciles de lesiones y muchas lágrimas, pero también de muchas alegrías que era necesario vivir para poder estar aquí hoy; darle lo mejor de mí al grupo que es lo que quiero hacer todos los días y vivo con mucha gratitud con todos, porque han creído en mí. Me siento muy afortunada de ser parte de la Selección Colombia”.



Le agradeció a los santandereanos y contó una pequeña sensación: “les queremos dar las gracias a Bucaramanga por el gran apoyo que nos dieron, el estadio tuvo un ambiente demasiado especial y los invitamos a todos a acompañarnos el sábado. En lo personal, Bucaramanga es especial para mí, porque mi abuelo era de aquí y tristemente falleció; es una persona muy importante para mí y con estos partidos acá, lo siento aquí conmigo. Es mi ángel cuidándome y no es coincidencia que los partidos sean aquí”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15