Carolina Arias: la luchadora incansable de la Selección Colombia

Carolina Arias es el ejemplo vivo de que los sueños en la vida si se cumplen. La jugadora de la Selección Colombia ha tenido que remar a contracorriente durante toda su vida y ha sido una mujer que ha inspirado a los talentos jóvenes del seleccionado nacional femenino.



La zaguera, que actualmente juega en Junior y fue convocada a su segundo Mundial Femenino, ha sido una de esas figuras que se debe nombrar a la hora de hablar del fútbol colombiano moderno, puesto que Arias hizo parte de esa generación que empezó a construir las bases del fútbol femenino colombiano y que, pese a su poco apoyo, ha logrado ser protagonista en los diferentes torneos internacionales.



Oriunda de Cali y nacida un 2 de septiembre de 1990, la defensora ha sido una luchadora desde que estaba desde el vientre de su madre, María Isabel Vidal.



El nacimiento de Arias fue un milagro. Nació a través de cesárea y al momento de la operación la niña sufrió una fractura de rodilla y tuvo que estar en incubadora por varias semanas debido a que nació a las 33 semanas.



Tras este oscuro episodio, Carolina se crio en el barrio Alirio Mora Beltrán y desde un inicio mostraba su amor por el fútbol. Según sus padres, doña María Isabel y don Hernando Arias, a la jugadora no le gustaban las muñecas y no se ponía vestidos y en reemplazo se la pasaba jugando con los niños.



“Empecé jugando descalza, con los niños de la cuadra. Todos los días desde que salía del colegio estaba jugando fútbol”, señaló Arias en una de sus primeras entrevistas.



Carolina tiene tres hermanas, Katherine y Diana, pero solo ella se interesó realmente por el fútbol, una pasión heredada por su madre: “Siempre quise un hijo varón para qué me acompañará al estadio. Ella (Carolina) me acompañó una vez, ahora vengo yo acompañarla”, comentó María Isabel en su momento para Infobae.



Al ver su talento en las canchas de barrio, sus padres decidieron ingresarla a la escuela Carlos Sarmiento Lora, semillero de algunos de los futbolistas más importantes de Colombia como lo fueron Mario Yepes, Óscar Córdoba, Farid Mondragón, Miguel Calero, Faustino Asprilla, Arnulfo Valentierra, entre otros.



No obstante, Carolina tomaría la decisión de marcharse a Estados Unidos para continuar sus estudios y a su vez seguir su carrera como futbolista en la Laramie County University de Houston.



Luego, pasó por clubes formativos como Águilas Rojas, Cali Juniors, Generaciones Palmiranas. Su sueño de debutar como futbolista profesional casi se hace realidad en 2016 ya que la jugadora hizo la pretemporada con los Western New York Flash, pero se decidió que no iba a formar parte de la plantilla.

Carolina Arias en Mundial Femenino 2015 Foto: Geoff Robins / AFP

Tras ese paso frustrado, decidió jugar en Colombia con Orsomarso donde disputó el Torneo Interclubes femenino colombiano y allí quedó en segunda posición de su grupo en la primera fase y última en la segunda fase.



Pese a que su debut en el profesionalismo se dio hasta 2016, Carolina ya hacía parte de las categorías inferiores de la Selección Colombia. De hecho, fue parte del histórico plantel que ganó la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de 2009 y estuvo en el Mundial Sub-20 de 2010 donde la tricolor de Ricardo Rozo dio espectáculo llegando a ser tercera en ese torneo.



Ese mismo año, Carolina hizo su debut con la Selección Mayor en 2010 y fue parte de los planteles de la Copa América de 2010 donde Colombia se clasificó para el Mundial Femenino 2011, los Panamericanos 2011, donde el país fue cuarto en fútbol femenino y estuvo en la Copa América 2014 donde Colombia fue subcampeona.



Tras estos torneos, Carolina cumplió su primer sueño, ir a un Mundial femenino de mayores, el de Canadá 2015 donde Colombia consiguió el pase a octavos con un plantel lleno de históricas como lo fueron Lady Andrade, Natalia Gaitán, Leicy Santos, Daniela Montoya, Catalina Usme, Sandra Sepúlveda, Isabella Echeverry y la referente de ese plantel, Yoreli Rincón.



Para 2016, Carolina integró el plantel que fue a los Olímpicos de Río de Janeiro donde no tuvo buena participación el seleccionado, pero esto le valió a Arias cumplir otro de sus sueños debutar en el fútbol profesional.



En ese año, Arias fichó por el 1207 Antalya Spor, de Turquía, club que también fichó a las colombianas Lady Andrade y Oriánica Velásquez. Allí alcanzó a marcar cinco goles en 15 encuentros, pero una lamentable fractura de tibia en 2017 cortó su progresión en ese equipo.



Para 2018 y ya recuperada totalmente, Arias fichó por Atlético Nacional y allí fue subcampeona ya que perdió la final con Huila en ese torneo. Tras un breve paso por el Servette suizo, la defensa fichó justamente por el cuadro opita en 2019 y allí volvió a ser subcampeona de la Liga Femenina.



No obstante, ese año lograría uno de los grandes hitos en su carrera. Y es que Arias fue una de las convocadas a los Juegos Panamericanos de 2019 y allí Colombia se consagró campeona con un plantel lleno de estrellas e históricas del fútbol colombiano.



Este gran año en su carrera llamó la atención de los grandes equipos europeos que vieron como las jugadoras del seleccionado colombiano empezaban a consolidarse. Arias fichó por Atlético de Madrid en 2020, pero no pudo jugar un partido oficial por la pandemia del covid-19.

Leicy Santos y Carolina Arias. Foto: Atlético de Madrid

Como si fuera obra del destino, la vida llevó a Carolina a su tierra natal, Cali. Allí, la jugadora fichó por el Deportivo Cali y allí la defensora lideró un proyecto que alzaría el título en ese año, lo que marcó su primera Liga en su extensa carrera y una etapa que cerró el círculo que inició en esas calles del barrio Alirio Mora Beltrán.



Sin embargo, en 2022, Carolina pasó por un episodio bastante oscuro en su carrera. La colombiana fue convocada para la Copa América 2022, pero no pudo jugarla por un motivo insólito.



“Con gran dolor y tristeza comunico oficialmente, que finalizó mi parte competitiva en la Copa América 2022, esto por dictamen de Conmebol, donde por decisiones de terceros salí afectada”, comentó la caleña en su momento.



Y agregó: “Por mi parte realicé todo lo mejor que pude y trabajé incansablemente para dar mi 100% en cada partido, es un torneo muy corto e injustamente no podré disputar los partidos para los que tanto me preparé”.



Tiempo después se reveló que habría sido vetada de la Selección, pero en realidad dejó la Selección por dar positivo por covid un día antes de cumplirse el plazo y por ello la Conmebol la sancionó dejándola sin Copa América, que terminó con Colombia con un nuevo subcampeonato.



Deportivo Cali Femenino Foto: Conmebol

En febrero de 2023, Carolina volvió a jugar con la Selección y además dejó el Cali para recalar en Junior y afrontar un nuevo reto deportivo.



Ahora, Arias, a sus 32 años y una experiencia importante en el fútbol femenino, será una de las líderes de la Selección Colombia para el Mundial Femenino 2023 donde Colombia espera hacer su mejor participación en un torneo de este tipo ya que el seleccionado llega con grandes figuras que juegan en ligas importantes de todo el mundo y en la Liga Colombiana la cual ha dejado atrás su amateurismo y se ha empezado a tomar en serio en Sudamérica por su alta calidad y competitividad.