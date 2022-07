¿Qué calla Rueda?'El fútbol no se puede construir a través de chismes'

Reinaldo Rueda está en una etapa de descanso pero con el teléfono libre por si alguien lo necesita. Después de la amarga experiencia de no poder clasificar a la Selección Colombia al Mundial de Catar, quiere revancha.

Pero, ¿cómo ha procesado ese golpe? Carlos Eduardo Velasco, expreparador físico, reveló en el programa Grueso Calibre más de un secreto de lo que fue el dolor de la eliminación



“Le debemos un resultado deportivo al país, después no le debemos nada a la sociedad”, empezó diciendo, en alusión al clima adverso contra ellos en el país.



“No me gusta utilizar la palabra fracaso porque nosotros fuimos valientes al asumir el proyecto sabiendo que teníamos poco margen de error como la vez pasada. Hay que seguir adelante porque tenemos mucha gente atrás que a pesar de lo que no pudimos desarrollar y que lo que construimos en 10 meses fue mucho. Nosotros somos los directos responsables, hay que asumir la responsabilidad como tal”, manifestó, sin querer buscar más culpables.



Pero una frase llamó especialmente la atención: “Lo que no puedes desarrollar futbolísticamente, no lo puedes desarrollar con chismes. El fútbol no se puede seguir construyendo a través de chismes o de señalamientos. Se cometieron fallas y errores, pero el factor que nos deja fuera del Mundial es no haber convertido un gol en 7 juegos y que tal vez de 100 árbitros, solo uno no pita el gol de Yerry Mina en el juego contra Ecuador”, advirtió. ¿Qué chismes? ¿Quién los difunde? ¿Con qué intención? No lo aclaró.



Para Velasco es preferible enfocarse en lo que dejaron como legado: “Fortalecimos los proyectos internos de la FCF desde la institucionalidad. Montamos las plataformas del control de entrenamientos y control logístico. Fortalecimos las licencias A – B - C y desarrollo de capacitaciones para entrenadores y preparadores físicos. Colocamos un granito para la estructura de la FCF”, dijo.



El ex preparador físico contó en qué están actualmente: “Tuvimos una reunión hace mes y medio con Reinaldo Rueda. Él se está tomando un descanso sabático y el resto del grupo está intentando seguir adelante. Todo este grupo interdisciplinario sigue trabajando y sigue al día en lo que representa nuestra profesión. Si el considera que podemos ser parte de su grupo, pues bienvenido sea”, concluyó.