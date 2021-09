Valderrama, sorprendido con James: ‘él no hablaba, jugaba al fútbol’

Carlos Valderrama es una voz autorizada para hablar de la Selección Colombia y todo lo que rodea al combinado nacional. Las opiniones en el tema James Rodríguez empezarán a salir en adelante, teniendo en cuenta que su paso a la liga de Catar se concretaría en el transcurso de esta semana.



El ‘Pibe’ habló con Blu Radio y aprovechó para tocar el tema del volante, que por el momento, pertenece al Everton “No sé cómo está, como jugador ya sabes cómo es, pero ahora no sabemos cómo está.



Comparó el caso del tigre con el de James, dando las diferencias en cada uno de ellos, además de las declaraciones realizadas hace unos meses “Falcao jugaba, 20, 15 minutos, estaba en la lista. El problema de Falcao en Turquía fueron las lesiones, sacan las estadísticas de cuantos goles metió y cuantos jugó, ese fue el problema de él. Radamel estaba en la lista, convocado. El problema de James es que no está convocado, no lo llevaron a la Selección y se fue contra el técnico. Él tiene que pedir disculpas públicamente como enfrentó al cuerpo técnico públicamente.”



Agregó sobre la necesidad de tener a un jugador como James, además, sonó extrañado con las salidas en público, que generaron molestia “Si el tema está arreglado, hay que llamarlo. Porque es James Rodríguez, nadie duda de él como jugador de fútbol, nadie. Si arregló el problema con el técnico, el profe lo va a llamar, a él lo llamaron sin jugar. En la primera lista él estaba lesionado, lo llamaron. Él solito se sacó, él solito va a entrar. No tenemos dudas de cómo es en la cancha.



Concluyó con el cambio que, según él, ha tenido el volante, en sus declaraciones y el rumbo de su carrera “Tiene que estar el otro James, por qué se transformó, yo que los sigo, que lo veo jugar, que le hago fuerza para que le vaya bien. Por qué se transformó, él no hablaba, él jugaba fútbol, James jugaba a la pelota. Cambió el rol, ese rol es después cuando uno se va del fútbol. Mientras uno esté metido, uno tiene que estar adentro. En el fútbol uno se mete y uno se saca.